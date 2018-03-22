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Из-за грязной воды на севере Италии ввели режим ЧС
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Из-за грязной воды на севере Италии ввели режим ЧС 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На севере Италии введен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильным загрязнением региональных вод химикатами, содержащими перфторалкил. Попадая в организм человека, канцерогены увеличивают вероятность возникновения злокачественных опухолей.
Президент Венето Лука Дзайа обратил внимание на тот факт, что он еще в прошлом году хотел ввести режим ЧС.
"Тогда на меня ополчилось полмира, обвинили в беспочвенных фантазиях. Многие говорили, что правительство никогда не примет подобного решения", — подчеркнул чиновник.
Работы по очистке загрязненной территории от вредных веществ, которые активно применяются при производстве водоотталкивающих тканей и кастрюль, будет координировать специальный правительственный комиссар. Из бюджета выделят 80 миллионов евро, передает РИА Новости.
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