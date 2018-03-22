Идем по миру: полезные народные финансовые обычаи

В рамках спецпроекта Банки.ру «Финансовый марафон» мы решили понять, почему англичане не клеят обои, зачем китайским женщинам много сумок, что такое «красные конверты» и почему шведы тщательно планируют покупку алкоголя.

Часто финансовое поведение разных народов разительно отличается друг от друга. Банки.ру собрал для вас несколько ярких и интересных лайфхаков с разных концов света, которые могли бы помочь вам переосмыслить свои привычки и, возможно, научиться чему-то новому.

Дарья Бушенёва, китаист:

«Не экономьте на сумочках»

Рост благосостояния в Китае происходил быстрыми скачками, опережая ломку установок общества, тысячелетиями жившего с оглядкой на традиции. Так, сложившаяся «культура лица» до сих пор заставляет китайцев ориентироваться на то, как они в данный момент выглядят в глазах окружающих: «терять лицо» нельзя ни в коем случае! Разумеется, это нашло свое отражение в структуре потребления: напоказ тратятся деньги на брендовые вещи, автомобили, электронику, походы в ресторан и путешествия (с обязательным последующим отчетом в соцсетях). Никому не хочется быть хуже соседа или коллеги с последней моделью того самого телефона! А покупка дорогой сумки для девушки считается лучшим выражением любви к ней молодого человека.

«Покупай квартиру в любой непонятной ситуации»

Несмотря на рост благосостояния населения, внутри Китая выбор инвестиционных инструментов невелик, и все они находятся под контролем государства. Проценты по вкладам слишком малы, чтобы быть привлекательными, а на фондовом и валютном рынке свобода действий отдельного игрока сильно ограничена. Как итог, единственным понятным простому народу способом инвестиций выступает недвижимость, что провоцирует перегретость рынка жилья в крупных городах вроде Пекина, Шанхая Гуанчжоу . Эксперты год от года предсказывают, когда и как неминуемо лопнет пузырь рынка недвижимости. Но китайцы продолжают рассматривать жилье в качестве привлекательной инвестиции, переключая внимание на новостройки в городах второй и третьей линии.

«Инвестируй в ребенка и получай за это деньги»

Система пенсий в КНР, как и в России , привязана к белой зарплате и официальному трудовому стажу. Как и в России, касается это далеко не всех. Практически единственным способом обеспечить себе какие-то гарантии в старости является… инвестиция в детей. Повзрослевший ребенок обязан выражать благодарность (как правило, материальную) родителям за труды по своему воспитанию.

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Частично этим объясняется гендерный перекос современного молодого поколения Китая: в ситуации, когда ребенок в семье мог быть только один, все хотели иметь сына, а не дочь. Традиционно мальчик должен во всем помогать своим родителям, в том числе обеспечивая их старость, а девочка после свадьбы просто переходит в другую семью и должна помогать родителям мужа. Сейчас установки на эту тему уже не такие жесткие, однако к молодым людям по-прежнему предъявляется больше требований, чем к девушкам. От жениха и его родителей ожидается оплата самой свадьбы, первого взноса за квартиру и покупка машины для новой семьи. Впрочем, все чаще родители с обеих сторон делят эти траты между собой.

На китайский Новый год, свадьбу, да и вообще по любому поводу лучшим подарком для ваших китайских партнеров или друзей станет «красный конверт»: символическое подношение денег (не путать со взяткой, хотя в свете борьбы с коррупцией в Китае «красный конверт» может выступать соответствующим эвфемизмом). Принимающая сторона обязательно зафиксирует для себя сумму, чтобы при случае преподнести вам столько же или больше. Многие молодые люди в Китае боятся возвращаться домой во время праздников: ведь, кроме покупки билета, придется нести расходы на денежные подарки младшим и старшим членам семьи! Вот такие китайские церемонии.

«Оплата только через мобильное приложение»

Неожиданно для всего мира Китай «перешагнул» этап повсеместного внедрения банковских карт и дорогостоящих терминалов и начал осваивать электронные платежные системы. Китайское приложение WeСhat по удобству и функционалу на голову превосходит своих собратьев в мире мессенджеров: внутри чатов можно пересылать деньги, дарить уже упомянутые «красные конверты» (к аккаунту привязывается банковская карта, и деньги с виртуального счета можно вывести), совершать покупки, делать пожертвования и оплачивать коммунальные услуги. А само приложение интегрируется со службами доставки, такси, покупки билетов на поезда, самолеты и в кино. Так что практически любой насущный вопрос решается без помощи банка, просто путем нескольких нажатий на экран.

Отдельно стоит отметить повсеместную оплату при считывании QR-кодов, которая уже несколько лет используется для любых трансакций: от покупки яблока у уличного торговца до похода в ресторан, оплаты аренды велосипеда или взноса за рассмотрение документов при поступлении в университет. По своему опыту скажу, что после возвращения из Китая другие страны кажутся очень отсталыми в плане скорости внедрения действительно удобных технологий. Если хотите увидеть, как выглядит мир будущего, приезжайте в Китай!

«Не выпендривайтесь»

В Японии, как и в Китае, есть представление о «сохранении лица», однако его влияние на модель потребления среди населения не настолько сильное. Хотя японцы и являются активными покупателями всего и вся в условиях перенасыщенного рынка, богатство напоказ не выставляется. Японцы часто говорят, что обычный человек может жить по соседству с богачом, даже не догадываясь об этом — его дом не будет отличаться от дома представителя среднего класса.

Дело в том, что конформность и желание быть как все для японца очень важны. Как и «быть японцем» в принципе: обеспеченные и богатые люди в Японии предпочтут выпить дорогое саке, а не импортное вино. Они любят путешествовать за границей, но также часто посещают различные местные курорты и горячие источники, путешествуют по знаменитым природным местам, воспетым в классической японской поэзии. Своего рода «потребительский патриотизм», который отлично сочетается с постоянными попытками избежать налогообложения посредством хранения своих активов в «налоговых гаванях».

«Экономь и сберегай»

Экономия средств чрезвычайно важна для японцев. Их система ведения «книги домашней бухгалтерии» (какэйбо) в семье стала популярной по всему миру. Родители приучают детей к финансовому менеджменту с детства — они объясняют детям, что лучше хранить денежные подарки от родственников и друзей семьи в банке (а с недавних пор — на детской версии инвестиционного аккаунта NISA, аналога нашего ИИС), сберегая их для лучших времен и воздерживаясь от импульсивных трат. Как следствие, школьники в старших классах и студенты довольно часто устраиваются на подработки, дабы облегчить ведение семейного бюджета.

Японские богачи предпочитают тратить деньги на нематериальные вещи. Вместо покупки спорткара — меценатство и посещение различных концертов и театральных постановок. Средний класс старается вести себя так же. В японской культуре преобладает сбережение активов над их тратой.

«Относись к деньгам с уважением»

К деньгам в принципе относятся уважительно. Как к зеленому чаю. И то и другое слово всегда произносится с уважительной приставкой «о» — не «канэ», а «оканэ»; не «тя», а «отя». Передаются деньги из рук в руки при оплате, получении сдачи или в иных случаях тоже обычно с определенным этикетом действий — например, банкноты держатся при передаче большим и указательным пальцами обеих рук за нижние углы.

Наличка — японское всё. Расплачиваться картами можно далеко не везде, так как малый и средний бизнес — костяк японской экономики — зачастую управляется уже людьми в годах, привыкших работать с наличными и не очень знакомых с информационными технологиями. Что выражается, кстати, в том, что в Японии до сих пор является нормальным получить от своего партнера рукописный факс.

«Не экономьте на приятных мелочах»

Достаточно большая часть расходов у шведов — фика. Так называется перерыв, когда ты со своими друзьями или коллегами идешь в кофейне выпить кофе, съесть булочку с корицей и мило поболтать. Каждый такой поход может легко обойтись примерно в 7 евро, но шведы никогда в жизни не откажутся от фики!

«Покупайте алкоголь заранее»

В Швеции существует государственная монополия на продажу любого алкогольного напитка с содержанием алкоголя выше 3,5%. Плюс единственная сеть магазинов, в которых можно купить алкоголь (называется Systembolaget), работает всего лишь с 10 до 18 по будням, с 10 до 14 по субботам и никогда по воскресеньям и праздникам. Поэтому шведы всегда очень активно планируют свое время, когда им нужно купить что-то для вечеринки. Кроме того, шведы достаточно редко идут веселиться в бары трезвыми в связи с ужасной дороговизной алкоголя. И тем не менее кажется, что шведы не перестали меньше пить — просто адаптировались и используют немного другой подход к покупке алкоголя.

Кстати, зима — безумно мрачный период в Швеции (как и в России), длящийся с ноября по конец февраля. И мало кто из шведов жалеет денег, чтобы провести хоть немного времени в месте, чуть более приятном и солнечном, чем Швеция.

Вадим К., банкир:

«Экономь на всем»

Как показывают мои наблюдения, англичане экономят абсолютно на всем. Жизнь в Англии очень дорогая, особенно это касается ЖКХ. Стоимость отопления и горячей воды настолько высока, что дешевле купить несколько одеял и заклеить окна, чем отапливать квартиру. Англичане не делают ремонт самостоятельно, предпочитая нанимать рабочих. Но это тоже очень дорого: например, когда засорилась труба, нам предложили прочистить ее за 150 фунтов (эквивалент 10 тысяч рублей).

Львиную долю бюджета занимает транспорт. Поэтому англичане предпочитают снимать жилье ближе к центру, так как затраты на дорогу могут перекрыть разницу в стоимости владения жильем в центре и совсем на окраинах. По этой же причине в Англии стали популярны электромобили: топливо стоит больших денег, а на электромобили действуют льготы на покупку и парковку.

Англичане активно следят за собой, бегают в парках, но причина не в здоровом образе жизни, а в безумно дорогой медицине.

«Пей и не закусывай»

Говорят, что русские много пьют. Но на улицах Лондона вероятность встретить нетрезвого человека гораздо выше, чем в России. Причина проста — в пабах из закусок у людей одни орешки или фиш-энд-чипс. При этом алкоголь у них не сильно дешевле еды, примерно в такой же пропорции, как и в России.

Дарья Шурупова, бильд-редактор Банки.ру:

«Торгуйся до последнего»

На Востоке принято торговаться! И банковская система не исключение. В условиях высокой конкуренции банки сражаются за каждого клиента. Так, банки-конкуренты часто предлагают потенциальным клиентам значительно более выгодные условия, например бесплатное годовое обслуживание. Рассказав об этом менеджеру своего банка, израильтянин может получить еще более выгодное предложение. Каждый клиент там на вес золота!

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«Разбивай платеж»

Абсолютно любую покупку по кредитной карте в Израиле можно разбить на несколько ежемесячных платежей. Неважно, что это — покупка продуктов в супермаркете или новый автомобиль. Эта услуга абсолютно бесплатна и очень популярна среди израильтян. Я даже слышала историю про дедушку, который хотел привезти любимой жене в подарок дорогое кольцо из Франции , но так и не смог объяснить французам привычную ему систему оплаты. Только размер ежемесячного платежа не может превышать размер кредитного лимита! И платежи эти, конечно, не бесплатны. Вещь, купленная за наличные, а не за 36 равных платежей, будет стоить на 18—20% дешевле.

Кредитные карты — второй по важности инструмент израильтянина после удостоверения личности, ими пользуются примерно 80% потребителей. Израильская кредитка сильно отличается от российского аналога по принципу работы, здесь ее называют «картой отложенной оплаты» — все совершённые за месяц покупки списываются с него одной трансакцией в определенный день месяца. Важная особенность: израильские кредитные карты обслуживаются не банком, а специальными кредитными компаниями. Размер ежемесячной «кредитной линии» определяется банком в индивидуальном порядке.