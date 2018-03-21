Что стало с останками сына князя Владимира

Сын Владимира I Святославича, Ярослав Владимирович княжил более 40 лет (в Ростове, Новгороде и Киеве). Ему принадлежит создание «Русской правды», основание Киево-Печерской лавры и множество других заслуг, за которые князь получил имя «Великий». Останки этого неординарного человека долгое время хранились в Софии Киевской, которая много лет назад превращена в национальный музей-заповедник.

В саркофаге князь не один

Ярослав Мудрый продолжил строительство Софийского храма вслед за своим отцом. В нем же князь был и похоронен в 1054 году. В 1936-ом саркофаг с его останками был открыт, но в усыпальнице оказались еще женские и детские кости. Замдиректора Софии Киевской Ирина Марголина рассказала, что тогда был проведен ряд исследований, которые подтвердили, что в саркофаге именно Ярослав Мудрый.

Ученые Ленинградского института этнографии и антропологии установили, что первый скелет принадлежал хромоногому мужчине приблизительно 70-ти лет. Именно таким был Ярослав Мудрый. Женский скелет, предположительно, принадлежал его жене Ирине. Не удалось только установить, что за младенец был погребен вместе с этими людьми.

Война внесла свои коррективы

В начале Второй мировой мощи правителя Киева были перевезены в Ленинград , чтобы священная реликвия не досталась фашистам. Возвращена она была в Софию в 1940-ом. Кости хранились в небольшом деревянном ящике. Его не сразу положили в саркофаг. Нужна была спецтехника, чтобы поднять двухтонную каменную плиту. Некоторое время останки в том самом ящике просто лежали на полке в хранилище.

В 1964-ом музейные сотрудники решили навести порядок с саркофагом. Мощи были водворены на место. Но спустя много лет, уже после Перестройки, обнаружилось, что хранящиеся в усыпальнице кости — только женские. Вероятно, это как раз те останки княгини Ирины, что лежали изначально с мощами Ярослава Мудрого. Последние из Софии исчезли. Произошло ли это во время военных переездов или уже после, до сих пор остается загадкой.

Американская версия

По мнению Нины Булавицкой, мощи Ярослава сейчас в США . Во времена войны эта женщина работала секретарем директора Софии Киевской, Олекса Повстенко. Она рассказала, что тогда мощи великого князя из усыпальницы забрал архиепископ Украинской автокефальной церкви Никанор. Он вывез реликвию из Советского Союза, воспользовавшись помощью немецкого жандарма.

Польше Никанор передал останки Ярослава Мудрого другому священнику украинского происхождения, епископу Палладию. Последний вместе с бежавшим из Украины Повстенко перевез священный груз в Германию . После войны он перешел в руки еще одного святого отца, Ивана Ткачука, который эмигрировал в США, прихватив с собой и мощи князя.