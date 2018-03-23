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Кто займет пост заместителя генсека ООН
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Кто займет пост заместителя генсека ООН 

ТАСС 54 минуты назад
Имя преемника Джеффри Фелтмана на посту заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам еще не объявлено, однако в том, что одна из ключевых должностей во всемирной организации останется за Соединенными Штатами, практически нет сомнений. Такое мнение высказали в разговоре с корреспондентом ТАСС ряд источников в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
21 марта официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик объявил журналистам, что Фелтман покинет ООН в конце месяца после шести лет, проведенных на нынешнем посту. Ожидается, на следующей неделе он даст прощальную пресс-конференцию.
Выбор — за генсеком
Как пояснили ТАСС в канцелярии генсека, выбор преемника Фелтмана может занять некоторое время. «Это будет происходить на конкурсной основе, как в случае со всеми другими должностями высокого ранга. Как правило, готовится шорт-лист кандидатов, и генеральный секретарь выбирает кого-то из них», — сказал заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
По его словам, выбор, который сделает административный глава ООН Антониу Гутерриш, не потребует одобрения со стороны Совета Безопасности, в отличие от процедуры назначения специальных посланников. «Специальные посланники действуют в рамках полномочий, выданных им Советом Безопасности. В данном же случае речь идет об официальном лице, являющемся сотрудником секретариата. Они нанимаются непосредственно генеральным секретарем. Это будет полностью его решение», — подчеркнул собеседник агентства.
Он не согласился с устоявшимся в последние годы мнением о том​, что пост главы Департамента по политическим вопросов ООН «зарезервирован» за американцами, и что это сыграет решающую роль в выборе преемника Фелтмана. «Вовсе необязательно. Последние два [заместителя генсека по политическим вопросам], Фелтман и его предшественник, Линн Паско, были американцами, однако перед этим был нигериец Ибрагим Гамбари, а до него пост занимали британцы Киран Прендергаст и Маррак Гулдинг», — напомнил Фархан Хак.
Он подтвердил, что процесс выбора нового заместителя генсека уже начался, но затруднился сказать, когда будет объявлен преемник Фелтмана. «Если у нас не будет имени до того, как Фелтман уйдет в конце месяца, то кто-то будет исполнять обязанности [замгенсека]», — сказал собеседник агентства, добавив, что эту роль может взять на себя один из помощников Фелтмана — словак Мирослав Енча или эфиоп Тайе-Брук Зерихун.
Первая женщина на посту
Дипломаты и представители секретариата затруднились назвать имя возможного преемника Джеффри Фелтмана. «Это тайна за семью печатями», — сказал один из собеседников агентства.
Источники в штаб-квартире ООН называют несколько имен вероятных кандидатов на этот пост, и среди них неизменно фигурирует Дина Пауэлл, в январе покинувшая пост заместителя помощника президента США по вопросам национальной безопасности. По информации издания Politico, несколько недель назад она была принята на работу в инвестиционный банк Goldman Sachs. В пользу того, что она может сменить Фелтмана говорит то, что некоторое время назад она, по утверждению одного из собеседников ТАСС, встречалась с постпредом США при ООН Никки Хейли.
Дипломат одной из европейских стран, являющейся постоянным членом Совбеза ООН, в разговоре с ТАСС высказал уверенность в том, что пост заместителя генсека займет женщина, ​учитывая стремление Гутерриша обеспечить «гендерный баланс» в группе старших руководителей секретариата. При этом он отметил, что ему неизвестно о том, чтобы какая-либо страна помимо США всерьез претендовала на этот пост.
В американском постпредстве в четверг воздержались от комментариев по теме поиска преемника Фелтмана, заявив ТАСС, что им «нечего сказать об этом в настоящий момент».
Задержался на год  Джеффри Фелтман​ вступил в должность заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам в июле 2012 года​​, когда административным главой всемирной организации был южнокореец Пан Ги Мун. До этого он почти 30 лет проработал во внешнеполитическом ведомстве США, в том числе занимал пост помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока (2009-2012 годы), а также был послом в Ливане (2004-2008 годы). В разные годы он работал в дипмиссиях США в Багдаде, Эрбиле, Иерусалиме, Тель-Авиве, Тунисе, Будапеште и Порт-о-Пренсе.
Фелтман, которого описывают как «убежденного демократа», по утверждению некоторых источников, собирался примкнуть к однопартийцам в случае победы Хиллари Клинтон на выборах президента США, проходивших в 2016 году. Однако в феврале прошлого года — спустя несколько недель после инаугурации Дональда Трампа — было объявлено, что Фелтман останется на своем посту до 1 апреля 2018 года. Примерно в тот же момент прекратились разговоры о том, что высший политический пост в ООН может вновь занять представитель Москвы (с 1946 по 1992 год в этой должности проработали 14 советских и российских дипломатов).
Последствия для палестинского вопроса
В ООН Фелтману была доверена роль советника генсека по вопросам международного мира и безопасности, а также куратора посреднических усилий всемирной организации и политических миссий в различных частях света. В ведении Фелтмана находилась работа специальных посланников генереального секретаря и подготовка многих докладов для Совета Безопасности ООН, в том числе по палестино-израильскому урегулированию.
Джеффри Фелтман и сам неоднократно выступал на заседаниях Совбеза, критикуя Израиль за незаконную поселенческую деятельность и подчеркивая, что статус Иерусалима должен быть решен в ходе прямых переговоров еврейского государства с Палестиной. Такая позиция кажется немыслимой для представителей нынешней администрации США, признавшей Иерусалим столицей Израиля вопреки существующим резолюциям Генеральной Ассамблеи.
Дипломат одной из стран — членов СБ отозвался о Фелтмане как об «одном из самых лучших и ярких» американских дипломатов, отметив, что «заменить его будет трудно». При этом он подчеркнул, что для будущего палестино-израильского урегулирования наибольшее значение будет иметь не фигура нового лица, которое займет главный политический пост в ООН, а новая «дорожная карта», которую в настоящий момент готовят в Вашингтоне.
Джеффри Фелтмана представляют как одного из «творцов» новой «оттепели» на Корейском полуострове. В декабре прошлого года он нанес визит в Пхеньян, после чего начался процесс нормализации отношений между КНДР, Республикой Кореей и США. «Мы ни в коей мере не пытаемся поставить себе в заслугу то, что происходит, но я думаю, что визит Фелтмана в декабре был шагом в позитивном направлении, который привел нас туда, где мы находимся в настоящий момент», — заявил 9 марта журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Олег Зеленин
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