Меркель обозначила главные приоритеты на ближайший срок

Ирака, Основная часть выступления была посвящена социальным вопросам, которые больше всего волнуют немецких граждан. Среди обозначенных канцлером приоритетов — борьба с детской бедностью, которую она назвала «позором для такой благополучной страны, как Германия », помощь сотрудникам соцзащиты и опеки. Особое внимание Меркель уделила развитию цифровых технологий, ситуации в немецком автопроме и экологии. На региональном и международном уровне Берлин озабочен проблемами еврозоны, террористической угрозы и беженцев из Сирии Афганистана . По словам Меркель, у жителей этих регионов должны появиться перспективы у себя на родине.

"Экстренная ситуация 2015 года не должна повториться", — отметила канцлер. И подтвердила, что три года назад «ни одна из правительственных структур не была готова» к неконтролируемому наплыву беженцев. «Мы слишком долго малодушно надеялись, что этот кризис нас не коснется. Теперь очевидно, как наивны мы были», — сказала глава немецкого правительства. Как замечает колумнист Frankfurter allgemeine zeitung, «никогда еще Ангела Меркель не была столь самокритична».