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Меркель обозначила главные приоритеты на ближайший срок
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Меркель обозначила главные приоритеты на ближайший срок 

Российская Газета 1 час назад
Основная часть выступления была посвящена социальным вопросам, которые больше всего волнуют немецких граждан. Среди обозначенных канцлером приоритетов — борьба с детской бедностью, которую она назвала «позором для такой благополучной страны, как Германия», помощь сотрудникам соцзащиты и опеки. Особое внимание Меркель уделила развитию цифровых технологий, ситуации в немецком автопроме и экологии. На региональном и международном уровне Берлин озабочен проблемами еврозоны, террористической угрозы и беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана. По словам Меркель, у жителей этих регионов должны появиться перспективы у себя на родине.
"Экстренная ситуация 2015 года не должна повториться", — отметила канцлер. И подтвердила, что три года назад «ни одна из правительственных структур не была готова» к неконтролируемому наплыву беженцев. «Мы слишком долго малодушно надеялись, что этот кризис нас не коснется. Теперь очевидно, как наивны мы были», — сказала глава немецкого правительства. Как замечает колумнист Frankfurter allgemeine zeitung, «никогда еще Ангела Меркель не была столь самокритична».
Она также признала, что немецкое общество по-прежнему расколото в отношении миграционного вопроса, а «мирное сосуществование религий остается огромным вызовом» для республики. В вопросах внешней политики глава правительства ФРГ подтвердила приверженность многовекторным связям с США, Россией, Китаем и другими игроками. И выразила надежду, что по мере выполнения Минских соглашений отношения с Москвой могут быть «поставлены на новую основу».
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