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Придуман способ нейтрализовать запах от свалки в Волоколамске
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Придуман способ нейтрализовать запах от свалки в Волоколамске 

Деловая газета «Взгляд» 18 часов назад
Фото: MosDay.ru
Неприятный запах из-за мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске будут устранять специальные аэрозольные пушки, которые собираются установить в четверг, сообщил зампред правительства Московской области Александр Чупраков.
«Установим аэрозольные пушки, которые будут распылять на территории полигона специальное вещество, чтобы нейтрализовывать запах», — цитирует Чупракова «Интерфакс».
Также он отметил что до установки систем дегазации выбросы с полигона «Ядрово» возможны, с их последствиями должны справиться «пушки», которые установят уже в четверг, 22 марта.
Кроме этого, Чупркорв отметил, что власти Подмосковья ужесточат требования ко всем мусорным полигонам в регионе.
«Мы сейчас ужесточаем требования к деятельности каждого из полигонов, чтобы исключить негативное воздействие, которое, к сожалению, они оказывают», — цитирует Чупракова РИА «Новости».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал закрыть полигон «Ядрово». До этого Воробьев назначил ответственного по экологии на полигоне. К жителям Волоколамска глава Подмосковья приезжал в среду.
Накануне министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков заявил, что всего за медицинской помощью в Волоколамске обратились 57 человек. Изначально сообщалось, что в Волоколамске госпитализированы около 30 учеников одной из местных школ. Предположительно, причиной стал сильный выброс сероводорода на свалке «Ядрово».
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