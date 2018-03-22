Придуман способ нейтрализовать запах от свалки в Волоколамске

«Установим аэрозольные пушки, которые будут распылять на территории полигона специальное вещество, чтобы нейтрализовывать запах», — цитирует Чупракова «Интерфакс»

Также он отметил что до установки систем дегазации выбросы с полигона «Ядрово» возможны, с их последствиями должны справиться «пушки», которые установят уже в четверг, 22 марта.

Кроме этого, Чупркорв отметил, что власти Подмосковья ужесточат требования ко всем мусорным полигонам в регионе.

«Мы сейчас ужесточаем требования к деятельности каждого из полигонов, чтобы исключить негативное воздействие, которое, к сожалению, они оказывают», — цитирует Чупракова РИА «Новости»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал закрыть полигон «Ядрово». До этого Воробьев назначил ответственного по экологии на полигоне. К жителям Волоколамска глава Подмосковья приезжал в среду.