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FA в сезоне-2016/17 инвестировала рекордные £ 127 млн в английский футбол
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FA в сезоне-2016/17 инвестировала рекордные £ 127 млн в английский футбол 

Чемпионат.com 2 часа назад
Английская футбольная ассоциация (FA) опубликовала финансовый отчёт за сезон-2016/17. Прибыль FA после уплаты налогов составила £ 16 млн Чистый долг организации сократился на £ 24 млн и составил £ 150 млн Ассоциация инвестировала рекордные £ 127 млн во все уровни английского футбола.
«Наша основная цель — развивать национальную игру и инвестировать в будущее.
FA находится в хорошем финансовом состоянии, и у нас есть чёткий фокус на то, чтобы постоянно становиться лучше", — приводит слова Мартина Гленна, исполнительного директора FA, Sky Sports.
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