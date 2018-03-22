FA в сезоне-2016/17 инвестировала рекордные £ 127 млн в английский футбол

Английская футбольная ассоциация (FA) опубликовала финансовый отчёт за сезон-2016/17. Прибыль FA после уплаты налогов составила £ 16 млн Чистый долг организации сократился на £ 24 млн и составил £ 150 млн Ассоциация инвестировала рекордные £ 127 млн во все уровни английского футбола.

«Наша основная цель — развивать национальную игру и инвестировать в будущее.