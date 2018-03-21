Великобритания выделит более $20 млн на увеличение дипкорпусов за границей на фоне Brexit

ЛОНДОН, 21 марта. / ТАСС /. МИД Великобритании увеличит на 15% количество постов в зарубежных дипломатических представительствах по всему миру, создав в предстоящие два года не менее 250 новых вакансий. Как говорится в поступившем в среду в ТАСС коммюнике Foreign Office, всего будут открыты 10 новых диппредставительств, а главная цель этого шага — «укрепление отношений со старыми союзниками и формирование новых отношений по всему миру в тот момент, когда Великобритания покидает ЕС ».

Глава британского МИД Борис Джонсон , слова которого приводятся в коммюнике, заявил, что подобное расширение численности дипсостава за рубежом «наилучшим способом будет отвечать нашим (британским — прим. ТАСС) интересам за рубежом и защищать безопасность и благополучнее людей дома».

На указанные цели будет выделено в общей сложности £15,1 млн ($21 млн) в рамках расходов, запланированных по статье подготовки к выходу из ЕС в 2018-2019 годах.

Всего на данный момент на британский МИД работает 12,5 тыс. человек по всему миру, в том числе в 274 дипломатических представительствах в 169 странах и территориях.