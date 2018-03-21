Сванидзе: Куда девать ЗАГС и церковь?

Это нормально, поскольку вписывается в общий конфликт между двумя партиями в США. Джон Маккейн — консерватор, ястреб, а Дональд Трамп по отношению к России и Путину — скорее голубь. Поэтому Трампа действительно отговаривали поздравлять Путина, но он, тем не менее, поздравил. Ну, поступил по-своему — честь ему и хвала.

Топ-2: Госдума проголосовала против приравнивания сожительства к браку Николай Сванидзе: Депутаты Госдумы проголосовали против приравнивания сожительства и зарегистрированного брака. За придание гражданскому браку статуса официального выступал сенатор Антон Беляков . Он настаивал на введении «фактических брачных отношений». Это незарегистрированный в ЗАГСе союз мужчины и женщины, живущих вместе в течение пяти лет.

Эта история стара, как мир (как, в общем, все, что связано с отношениями между мужчиной и женщиной), и у нее есть плюсы и минусы. С одной стороны, если мужчина и женщина давно живут вместе, а уж, тем более, если у них есть дети, то какая разница, зарегистрированы их отношения, или нет. Конечно, они фактически — муж и жена, и тогда это нужно фиксировать. Но это повлечет за собой значительное усложнение экономических вопросов между ними. В частности, после расторжения этого фактического, но неформального брака. Как быть? Кроме того, у нас патриархальная страна, и если сожитие, как это называлось в первые годы после революции, будет приравнено к браку, куда девать ЗАГС и церковь? Исходя из этого, я думаю, что пока в нашей стране этот вопрос решен не будет.

Джаред Харрис. Топ-3: HBO и Sky снимут мини-сериал о Чернобыле Николай Сванидзе: Каналы HBO и Sky снимут мини-сериал на пять эпизодов «Чернобыль». В главных ролях сыграют Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон

Это — очень важная для нас тема, и приятно, что интересует она не только нас. Чернобыль — это тема трагическая и требующая к себе большого внимания. Одно из направлений этого внимания должно быть связано с работой средств массовой информации. Тогда советская власть, которая скрывала все важные негативные новости от нас, ничего не сказала о том, что произошла трагедия. И это привело к гибели очень многих людей. Это говорит о том, что СМИ должны информировать людей, а не только сообщать о приятном для них и власти.

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