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Сванидзе: Куда девать ЗАГС и церковь?
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Сванидзе: Куда девать ЗАГС и церковь? 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Топ-1: Маккейн раскритиковал Трампа, поздравившего Путина Николай Сванидзе: Сенатор-республиканец Джон Маккейн резко раскритиковал президента США Дональда Трампа, поздравившего российского лидера Владимира Путина с победой на выборах.
Это нормально, поскольку вписывается в общий конфликт между двумя партиями в США. Джон Маккейн — консерватор, ястреб, а Дональд Трамп по отношению к России и Путину — скорее голубь. Поэтому Трампа действительно отговаривали поздравлять Путина, но он, тем не менее, поздравил. Ну, поступил по-своему — честь ему и хвала.
Топ-2: Госдума проголосовала против приравнивания сожительства к браку Николай Сванидзе: Депутаты Госдумы проголосовали против приравнивания сожительства и зарегистрированного брака. За придание гражданскому браку статуса официального выступал сенатор Антон Беляков. Он настаивал на введении «фактических брачных отношений». Это незарегистрированный в ЗАГСе союз мужчины и женщины, живущих вместе в течение пяти лет.
Эта история стара, как мир (как, в общем, все, что связано с отношениями между мужчиной и женщиной), и у нее есть плюсы и минусы. С одной стороны, если мужчина и женщина давно живут вместе, а уж, тем более, если у них есть дети, то какая разница, зарегистрированы их отношения, или нет. Конечно, они фактически — муж и жена, и тогда это нужно фиксировать. Но это повлечет за собой значительное усложнение экономических вопросов между ними. В частности, после расторжения этого фактического, но неформального брака. Как быть? Кроме того, у нас патриархальная страна, и если сожитие, как это называлось в первые годы после революции, будет приравнено к браку, куда девать ЗАГС и церковь? Исходя из этого, я думаю, что пока в нашей стране этот вопрос решен не будет.
Топ-3: HBO и Sky снимут мини-сериал о Чернобыле Николай Сванидзе: Каналы HBO и Sky снимут мини-сериал на пять эпизодов «Чернобыль». В главных ролях сыграют Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис.
Это — очень важная для нас тема, и приятно, что интересует она не только нас. Чернобыль — это тема трагическая и требующая к себе большого внимания. Одно из направлений этого внимания должно быть связано с работой средств массовой информации. Тогда советская власть, которая скрывала все важные негативные новости от нас, ничего не сказала о том, что произошла трагедия. И это привело к гибели очень многих людей. Это говорит о том, что СМИ должны информировать людей, а не только сообщать о приятном для них и власти.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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