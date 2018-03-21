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В первичной организации № 11 Совета ветеранов Басманного района прошли перевыборы
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В первичной организации № 11 Совета ветеранов Басманного района прошли перевыборы 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
С отчетным докладом выступил председатель Совета Вячеслав Плотников.
— У нас на учете состоит 561 человек, — рассказывает Вячеслав Никитович. — По возможности мы стараемся оказывать им помощь. 17 человек раз в месяц обслуживаются бесплатно в одном из продуктовых магазинов на сумму 200 рублей.
Также со слов Плотникова за прошедший год 1133 человека бесплатно или по льготным ценам посетили культурные учреждения. Например, 596 раз ветераны побывали в театре, 101 — на концертах, 27 –в музеях, 50 человек съездили на экскурсии.
Регулярно ветераны участвуют в патриотических акциях: выступают в подшефной школе № 1429 имени Героя Советского Союза имени Боброва, организуют различные конкурсы. Например, благодаря усилиям ветеранов проводился конкурс сочинений о полиции, а также конкурс поделок, посвященный 75-летию битвы под Москвой.
— Наши ветераны всегда находятся в строю, — отметил председатель Совета депутатов Геннадий Аничкин. — Они участвуют во всех районных мероприятиях. Именно благодаря их посильной помощи был открыт памятник бойцам 7-й Бауманской дивизии народного ополчения. Ежегодно ветераны вместе с молодежью ездят на 242 километр Минского шоссе к памятнику, установленному на том месте, где погибло 12 тысяч ополченцев.
По единодушному мнению работа ветеранской организации была признана отличной. Был избран новый Совет и председателем вновь избран Вячеслав Плотников. Он возглавляет ветеранскую организацию уже более трех лет. Раньше он служил в милиции оперуполномоченным, а сейчас еще является председателем общественного пункта охраны порядка.
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