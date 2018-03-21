«Пасхальный дар», мультиспортивный фестиваль и вечеринка-пикник — пункты программы нового сезона

В среду, 21 марта, в столицу начало возвращаться тепло. И городские парки уже вовсю готовятся к теплому сезону. Как провести в них свободное время весело и с пользой, выяснила корреспондент «ВМ».

К концу марта в ведущих московских парках завершится демонтаж зимних площадок. Уже 7 апреля столица начнет праздновать один из самых масштабных весенних фестивалей — «Пасхальный дар». Подготовить подарки близким и узнать все о православных традициях можно будет в Культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово».

— На мастер-классе «Роспись кулича» мастерицы поделятся секретами использования сахарной глазури, — рассказывает представитель комплекса Алина Виноградова. — Художники помогут оформить пасхальные яйца в самых необычных техниках и расскажут, чем писанки отличаются от крапанок. А детей с головой увлечет городская игра «Поиск клада», где им, вооружившись картой, придется разгадывать загадки премудрых русских красавиц и скоморохов.

Совершенно иную тематическую программу готовит для москвичей Парк Победы на Поклонной горе. Ежегодный парад кадетов города, организованный Департаментом образования, традиционный пробег инвалидов-колясочников, акция Памяти, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, — пока это только программа-минимум на ближайшие месяцы.

— Одно из главных событий весны ожидает нас 1 мая, — утверждает начальник отдела по связям с общественностью «Поклонной горы» Наталья Катрич. — На нашей площадке состоится праздник, полностью посвященный молодежной культуре. Со сцены будет звучать музыка самых разнообразных направлений и жанров. Гостей ждут скейт-площадка, BMX-райдеры и зажигательные тренировки по чирлидингу.

Не менее насыщенный план ожидает и постоянных гостей «Сокольников». В конце апреля в Конгрессно-выставочном центре пройдет Международный мультиспортивный фестиваль. Современный музей каллиграфии набирает учеников на интенсивный курс по русской вязи. Активистам по душе придется театрализованная городская игра «Культпоход в Сокольники». А для старшего поколения продолжит действовать субботняя дискотека «Для тех, кому за…» В Бабушкинском парке уже можно бесплатно научиться играть во флорбол — один из видов хоккея с мячом. В Таганском действуют волейбольная секция и клуб настольного тенниса. А корты для большого тенниса сдают в аренду в Измайловском.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Татьяна Самонина, руководитель отдела по связям с общественностью «Мосгорпарка»:

— Мероприятия в парках Москвы ориентированы на все социальные и возрастные группы. Интересные занятия в них могут найти и мамы, и подростки, и молодежь. Кроме того, в новом сезоне парки будут обращать еще больше внимания на старшее поколение, активнее вовлекать его в культурную и спортивную жизнь столицы. А к апрельским уборкам территорий мы подготовим развлекательную программу, лекции об экологии и тематические мастер-классы.

— Весной у нас пройдут уже ставшие традиционными мероприятия. В День космонавтики астрономы проведут экскурсии и расскажут, как наблюдать за звездами. 21 апреля состоится субботник в Нескучном саду. Гостей ждут коллективная зарядка «Солнечный ниндзя», танцы, благотворительный аукцион и вечеринка-пикник «Лови лучи». А под руководством преподавателей из Зеленой школы дети создадут фотозону из живых растений.