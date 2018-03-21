Эксперты назвали причину резкого роста поддержки Путина в областях Черноземья

В отличие от многих других регионов, серьезно пострадавших в кризис, Черноземье стало очень серьезным бенефициаром политики импортозамещения, — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Слатинов . Этим он объясняет рекордный прирост популярности Путина на воскресных выборах в областях Черноземья, если сравнить их с итогами президентских выборов 2012 года.

«Все регионы Черноземья, кроме Орловщины , показывали экономический рост в кризисный период, который начался в 2014 году. Например, в Тамбовской области в прошлом году был рост промышленности в 10%. В отличие от многих других регионов, серьезно пострадавших в кризис, Черноземье стало очень серьезным бенефициаром политики импортозамещения, которая наиболее успешно себя проявила в сельском хозяйстве», — заявил эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.

«Если взять Воронежскую или Тамбовскую области, то там и с промышленностью хорошо дела обстоят. В Лицепкой области сосредоточена одна из самых эффективных экономических зон. Курск стал лидером ЦФО по производству зерна, свеклы и мяса. Белгород давно был в лидерах по ряду показателей», — добавил политолог.

«Таким образом, в данном регионе во время кризиса рост промышленности сохранился на том же уровне, а сельское хозяйство росло еще быстрее. Благодаря этому в Черноземье не было той экономической просадки, которая наблюдалась в других регионах. И это, безусловно, дало свой результат. То есть, хорошие экономические показатели вышеперечисленных областей сказались на настроениях граждан и позитивно отобразились на результатах выборов», — подчеркнул Слатинов.

Политолог предполагает, что после таких показателей на выборах 18 марта в Орловской и Воронежской областях, где Путин несколько месяцев назад назначил новых врио губернаторов — Андрея Клычкова Александра Гусева , — последние могут рассчитывать на хороший результат на губернаторских выборах осенью.

«Главную роль будет играть та модель, которая будет осенью. Если модель референдумного типа сохранится, и ресурсные игроки будут понимать, что выдвигаться бесполезно, то в принципе шансы на победу у Гусева и Клычкова очень велики», — считает собеседник.

«Гусеву будет легче. Он идет как продолжатель дела бывшего губернатора Алексея Гордеева , чего он сам не скрывает. С одной стороны, некоторых это смущает, так как он не показывает собственного политического лица и стиля, но успешность Гордеева и продолжение такой политики Гусевым осенью, думаю, сработает», — предположил Слатинов.

«У Клычкова в этом плане ситуация хуже, потому как регион у него депрессивный. Воронежская область показывает рост, а Орловщина в кризисе. Чудо Клычков совершить не может, ибо у него есть серьезные ресурсные ограничения. Кроме того, регион измордован варягами. Сам Клычков — варяг. И хотя он порядочный человек с позитивным имиджем, но ему критически важно до осени продемонстрировать хоть какие-то успехи в промышленности, сельском хозяйстве и социалке. Тогда у него будут хорошие шансы избраться осенью», — прогнозирует эксперт.

«Кстати, политически он силен. Например, в воскресенье он сделал очень интересную вещь, проведя фактически референдумы о концепции развития районов и городов. Такого в регионе ранее никто не делал. Таким образом он дал обществу месседж: «Область депрессивная, ресурсов мало, давайте вместе определим приоритеты развития». Это очень интересный ход», — считает Слатинов.

«В Курской области повестка не отличается радикальными моментами. Здесь идет стабильное развитие. Многие проекты созвучны президентским заявлениям. Буквально во время избирательной кампании, например, открылась спортивная конная школа», — сказал Комков.

Эксперт указал на отсутствие в области широкого негатива, который транслировался бы с региональной повестки на федеральную. «Отсутствие негатива дало свой плюс», — уверен он, добавив, что в 2012 году реальный рейтинг Путина еще не был раскрыт полностью, поэтому «2018 год позволил связать позитивные изменения с политикой действующего президента».

Комков добавил, что рост рейтинга президента полномерен, что видно по электоральным позициям 2016-2017 годов.

«Регион вышел по лидерам голосования за «Единую Россию» . Курск вошел в десятку городов, где партия показала лучший результат в 2016 году. В прошлом году Курск был лидером по голосованию за ЕР в рамках муниципальных выборов», — напомнил он.

Напомним, по предварительным данным, в Черноземье сразу несколько регионов показали 18 марта резкий рост числа сторонников Путина по сравнению с выборами 2012 года.

Так, в Орловской области Путин получил поддержку 76,77% избирателей (в 2012 году за него отдали голоса 52,84%, то рост достиг 24%. В Курской — 81% (60,5%, рост более 20%), Белгородской 79,7% (59,3%, более 20%), Липецкой 80,8% (61%, более 19%), Брянской 81,6% (64%, более 17%), Воронежской 78,9% (61,3%, более 17%).

Выборы президента России прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным ЦИКа, действующий президент Владимир Путин побеждает, набирая 76,69%. Явка составила 67,49%. Председатель ЦИКа Элла Памфилова заявляла, что серьезных жалоб в течение дня голосования не было зафиксировано.

По закону ЦИК должен определить результаты выборов не позднее чем через 10 дней после дня голосования, в течение трех дней после подписания соответствующего протокола официально опубликовать их.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что президентские выборы завершились с уникальным результатом: Владимир Путин побил все собственные рекорды, получив самый высокий результат из всех своих кампаний.