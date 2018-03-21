Эксперты назвали причину резкого роста поддержки Путина в областях Черноземья 

В отличие от многих других регионов, серьезно пострадавших в кризис, Черноземье стало очень серьезным бенефициаром политики импортозамещения, — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Слатинов. Этим он объясняет рекордный прирост популярности Путина на воскресных выборах в областях Черноземья, если сравнить их с итогами президентских выборов 2012 года.
«Все регионы Черноземья, кроме Орловщины, показывали экономический рост в кризисный период, который начался в 2014 году. Например, в Тамбовской области в прошлом году был рост промышленности в 10%. В отличие от многих других регионов, серьезно пострадавших в кризис, Черноземье стало очень серьезным бенефициаром политики импортозамещения, которая наиболее успешно себя проявила в сельском хозяйстве», — заявил эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.
«Если взять Воронежскую или Тамбовскую области, то там и с промышленностью хорошо дела обстоят. В Лицепкой области сосредоточена одна из самых эффективных экономических зон. Курск стал лидером ЦФО по производству зерна, свеклы и мяса. Белгород давно был в лидерах по ряду показателей», — добавил политолог.
«Таким образом, в данном регионе во время кризиса рост промышленности сохранился на том же уровне, а сельское хозяйство росло еще быстрее. Благодаря этому в Черноземье не было той экономической просадки, которая наблюдалась в других регионах. И это, безусловно, дало свой результат. То есть, хорошие экономические показатели вышеперечисленных областей сказались на настроениях граждан и позитивно отобразились на результатах выборов», — подчеркнул Слатинов.
Политолог предполагает, что после таких показателей на выборах 18 марта в Орловской и Воронежской областях, где Путин несколько месяцев назад назначил новых врио губернаторов — Андрея Клычкова и Александра Гусева, — последние могут рассчитывать на хороший результат на губернаторских выборах осенью.
«Главную роль будет играть та модель, которая будет осенью. Если модель референдумного типа сохранится, и ресурсные игроки будут понимать, что выдвигаться бесполезно, то в принципе шансы на победу у Гусева и Клычкова очень велики», — считает собеседник.
«Гусеву будет легче. Он идет как продолжатель дела бывшего губернатора Алексея Гордеева, чего он сам не скрывает. С одной стороны, некоторых это смущает, так как он не показывает собственного политического лица и стиля, но успешность Гордеева и продолжение такой политики Гусевым осенью, думаю, сработает», — предположил Слатинов.
«У Клычкова в этом плане ситуация хуже, потому как регион у него депрессивный. Воронежская область показывает рост, а Орловщина в кризисе. Чудо Клычков совершить не может, ибо у него есть серьезные ресурсные ограничения. Кроме того, регион измордован варягами. Сам Клычков — варяг. И хотя он порядочный человек с позитивным имиджем, но ему критически важно до осени продемонстрировать хоть какие-то успехи в промышленности, сельском хозяйстве и социалке. Тогда у него будут хорошие шансы избраться осенью», — прогнозирует эксперт.
«Кстати, политически он силен. Например, в воскресенье он сделал очень интересную вещь, проведя фактически референдумы о концепции развития районов и городов. Такого в регионе ранее никто не делал. Таким образом он дал обществу месседж: «Область депрессивная, ресурсов мало, давайте вместе определим приоритеты развития». Это очень интересный ход», — считает Слатинов.
Что касается Курской области, то там прирост популярности Путина более чем на 20% объясняется эффектом «мягкой силы», рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России, зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Константин Комков.
«В Курской области повестка не отличается радикальными моментами. Здесь идет стабильное развитие. Многие проекты созвучны президентским заявлениям. Буквально во время избирательной кампании, например, открылась спортивная конная школа», — сказал Комков.
Эксперт указал на отсутствие в области широкого негатива, который транслировался бы с региональной повестки на федеральную. «Отсутствие негатива дало свой плюс», — уверен он, добавив, что в 2012 году реальный рейтинг Путина еще не был раскрыт полностью, поэтому «2018 год позволил связать позитивные изменения с политикой действующего президента».
Комков добавил, что рост рейтинга президента полномерен, что видно по электоральным позициям 2016-2017 годов.
«Регион вышел по лидерам голосования за «Единую Россию». Курск вошел в десятку городов, где партия показала лучший результат в 2016 году. В прошлом году Курск был лидером по голосованию за ЕР в рамках муниципальных выборов», — напомнил он.
Напомним, по предварительным данным, в Черноземье сразу несколько регионов показали 18 марта резкий рост числа сторонников Путина по сравнению с выборами 2012 года.
Так, в Орловской области Путин получил поддержку 76,77% избирателей (в 2012 году за него отдали голоса 52,84%, то рост достиг 24%. В Курской — 81% (60,5%, рост более 20%), Белгородской 79,7% (59,3%, более 20%), Липецкой 80,8% (61%, более 19%), Брянской 81,6% (64%, более 17%), Воронежской 78,9% (61,3%, более 17%).
Выборы президента России прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным ЦИКа, действующий президент Владимир Путин побеждает, набирая 76,69%. Явка составила 67,49%. Председатель ЦИКа Элла Памфилова заявляла, что серьезных жалоб в течение дня голосования не было зафиксировано.
По закону ЦИК должен определить результаты выборов не позднее чем через 10 дней после дня голосования, в течение трех дней после подписания соответствующего протокола официально опубликовать их.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что президентские выборы завершились с уникальным результатом: Владимир Путин побил все собственные рекорды, получив самый высокий результат из всех своих кампаний.