Прилично или чавкать за столом

С детства русским внушают, что во время еды чавкать неприлично. А вот жители некоторых других стран считают это вполне нормальным явлением. Кто прав и почему в России чавканье попало в разряд дурных привычек?

Признак плохого воспитания

Практически во всех российских пособиях по этикету указано, что чавканье за столом неприлично. Если чавкает ребенок, например, со свистом втягивает в себя чай или суп, то взрослые обычно делают ему замечания. И мы с детства усваиваем, что поступать так нельзя. Считается, что воспитанный человек чавкать во время приема пищи не станет — по крайней мере в присутствии других людей.

Большинство россиян звук чужого чавканья раздражает и даже иногда отбивает аппетит. Но почему мы так болезненно на это реагируем?

Особенности советского этикета

В дореволюционной России существовали строгие нормы этикета, во всяком случае, для представителей высших слоев общества. Но после революции правила хорошего тона перестали котироваться, напротив, в моду вошли подчеркнуто грубые манеры. Это был признак принадлежности к правящему классу — пролетариату.

Но во второй половине ХХ века значительная часть россиян устремилась в вузы, произошел общий подъем культурного уровня населения, и возросла потребность в соблюдении различных норм.

Так появилась традиция следовать правилам приличия. Те, кто хотел показаться воспитанным, обращались к окружающим с фразами: «будьте добры», «не затруднит ли вас?», «не откажите в любезности». Вести себя прилично старались и за столом: например, нож клали справа от тарелки, вилку — слева. И на чавканье было тоже наложено табу: отныне это считалось признаком некультурного человека.

Все относительно

Между тем не у всех наций чавканье считается неприличным. Например, в Китае Японии , Тайване это, напротив, считается признаком хорошего тона: если человек шумно ест, причмокивает, значит, ему понравилась еда. Так ведут себя даже в дорогих ресторанах. И никого там это не раздражает.

Так что раздражение, которое вызывает у нас чье-то чавканье, обусловлено, в первую очередь, традициями российского воспитания. Если бы мы жили в азиатской стране, то, возможно, считали бы, что чавкать — в порядке вещей, и нас бы это не напрягало. Тем более что есть, вообще не издавая никаких звуков ртом, вообще очень сложно.

И все же в России чавкать за столом не рекомендуется: отношение к вам может измениться к худшему. Следует с уважением относиться к традициям той страны, где вы находитесь.