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В Воронеже 15 компаний лишились права на контракты по капремонту многоквартирных домов
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В Воронеже 15 компаний лишились права на контракты по капремонту многоквартирных домов 

Вести Воронеж 49 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Строительные фирмы исключили из реестра квалифицированных подрядчиков. Почти треть организаций, претендующих на право проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Воронеже, не прошли проверку полицейских. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции нашли нарушения в документах, которые предоставили строительные фирмы. Компании пытались пройти предварительный отбор для включения их в реестр квалифицированных подрядных организаций. Работы, с большой долей вероятности, фирмы впоследствии бы сорвали. Отбор подрядчиков для капремонта многоквартирных домов региональный оператор проводит раз в квартал. В этот раз его не прошли 15 компаний из 50. Как сообщили в Фонде капитального ремонта, массовый отсев потенциальных подрядчиков никак не отразится на темпах и качестве проведения работ. В регионе достаточно квалифицированных фирм.
— Рядом организаций были предоставлены недостоверные сведения о достаточном количестве квалифицированного персонала, о своей финансовой состоятельности. В дальнейшем они не смогут принимать участие ни в конкурсных процедурах, ни, тем более, они не смогут участвовать в проведении капитального ремонта многоквартирных домов, — прокомментировал начальник отдела Фонда капительного ремонта Воронежской области Василий Смольянов.
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