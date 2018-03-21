В Воронеже 15 компаний лишились права на контракты по капремонту многоквартирных домов

Строительные фирмы исключили из реестра квалифицированных подрядчиков. Почти треть организаций, претендующих на право проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Воронеже, не прошли проверку полицейских. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции нашли нарушения в документах, которые предоставили строительные фирмы. Компании пытались пройти предварительный отбор для включения их в реестр квалифицированных подрядных организаций. Работы, с большой долей вероятности, фирмы впоследствии бы сорвали. Отбор подрядчиков для капремонта многоквартирных домов региональный оператор проводит раз в квартал. В этот раз его не прошли 15 компаний из 50. Как сообщили в Фонде капитального ремонта, массовый отсев потенциальных подрядчиков никак не отразится на темпах и качестве проведения работ. В регионе достаточно квалифицированных фирм.