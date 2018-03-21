Какую царевну больше всего жалел русский народ

Царевна Ксения Годунова — персонаж необычайный. Её судьбу в своих песнях оплакивали простые русские люди, её красотой дивились иностранцы, мастерству её рукоделия могли бы позавидовать самые искусные на тот момент ювелиры.

Ей посчастливилось сочетать красоту с умом, получить прекрасное образование и знать несколько языков. Однако дочери царя Бориса не посчастливилось жить в эпоху Смуты — злоключения наступали на царевну так же, как интервенты наступали на её отечество.

Красавица

Светлый лик Годуновой не мог не восторгать современников. Вот как описывает её портрет князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский: «Царевна же Ксения, дщерь царя Бориса, зелною красотою лепа, бела велми, ягодами румяна, червлена губами, очи имея черны великы, светлостию блистаяся, бровми союзна, телом изообилна, млечною белостию облиянна; возрастом ни высока ни ниска; власы имея черны, велики, акы трубы, по плещам лежаху. Во всех женах благочиннийша и писанию книжному навычна, многим цветяше благоречием, воистинну во всех своих делех чредима».

Искать жениха для Годуновой её отец начал сразу же после своего воцарения. Видимо, желая заодно укрепить международные связи и возвысить в глазах общества значимость новой династии, он отдаёт предпочтение иностранным принцам. Первым претендентом становится сын шведского короля Густав. В 1599 году он приезжает в Москву , где получает роскошный приём. Царь тут же отводит ему большой дом в Китай-городе, а в удел даёт Калугу с тремя городами. Однако из-за нежелания расставаться со своей любовницей тот вскоре впадает в царскую немилость.

Второй раз Годунову решили посватать за брата австрийского императора, эрцгерцога Максимилиана. Теперь царь обещает ему княжество Тверское и даже разрешает ему остаться при католической вере. Но и здесь ничего не сложилось, и тогда начались попытки предложить руку Ксении брату датского короля, герцогу Иоанну (царь обещал приданое в 400 000 золотых).

Умерший жених

В 1602 году герцог с пышной свитой приезжает в Москву, где его встречают с царскими почестями и под звон колоколов с боем пушек везут в драгоценной карете во дворец. Герцог своей внешностью и манерами очаровывает Годунову и производит впечатление на её отца. Но только вот трагический случай не даст этому браку состояться. После поездки в Троице-Сергиев монастырь герцог заболевает горячкой и умирает, оставляя и Ксению, и её отца в безутешном горе. Как напишет Пушкин в « Борисе Годунове » от имени Ксении: «Милый мой жених, прекрасный королевич, не мне ты достался, не своей невесте — а тёмной могилке на чужой сторонке».

Вслед за неожиданной смертью герцога в судьбу Ксении вторгаются другие печальные и разрушительные события. В 1605 году скоропостижно умирает Борис Годунов. Через пару месяцев трон занимает Лжедмитрий I. Самозванец понуждает царскую дочь стать чуть ли не своей наложницей. На её глазах убивают мать и брата, а сама она чудом выживает после принятия яда. Вскоре Лжедмитрий повелевает сослать царевну на Белоозеро в девичий монастырь. Так царевна Ксения превращается в инокиню Ольгу, и так начинаются её скитания по монастырским местам.

По монастырям

В конце концов, она поселится в Троице, куда в 1606 году торжественно перенесут тело Бориса Годунова. В 1608 году отряды «Тушинского вора» начнут знаменитую осаду Троицкого монастыря, которой предстоит затянуться на 16 месяцев, а самой Троице — стать одним из оплотов Второго ополчения Минина и Пожарского. Сохранилось письмо Годуновой к тётке в Москву, где она жалуется, что «в своих бедах чуть жива».

Осаду монастыря сняли, но на этом злоключения Ксении не кончаются. В 1610 году она переезжает в Новодевичий монастырь. Теперь тут орудуют шайки «Ивашки Заруцкого». Там они, как сказывается в одной грамоте, «королеву, дочь князя Владимира Андреевича и Ольгу, дочь царя Бориса, на которых прежде взглянуть не смели, ограбили донага».

Рукодельница

Чтобы скрасить монастырские тяготы в годы смут, Ксения занимается рукоделием — это ещё один её бесспорный талант, делающий царскую монахиню в глазах окружающих благочинной русской женщиной, ибо шитьё пелён и церковных покровов считалось делом богоугодным и включалось в число подвигов «святых» женщин.

До нас дошло несколько творений лицевого шитья, принадлежащих руке Ксении. Одно из них — покровец на гробницу Сергия, изображающий Троицу.

Ещё одно рукоделие — одежда на жертвенник, или индития, также «вышитая трудами» Ксении Борисовны и похожая, скорее, на ювелирное произведение. Оба творения Ксения создала в традициях годуновской «светлицы» — эталонной мастерской художественного шитья.

На фоне перипетий Смутного времени прекрасный образ Ксении Годуновой выглядит особенно трагичным. О Годуновой было сочинено несколько народных песен, которые дошли до нас только потому, что однажды растрогали одного английского священника, бывшего с посольством в Холмогорах. В одной из них, найденной в его записной книжке, Ксения сравнивается с «малой птичкой», «белой перепёлкой», чьё гнёздышко хотят «разорити». А в другом, видимо очень популярном на тот момент «Плаче», говорится, что злоключения были ниспосланы Ксении за «зело чюдного» мужа, всесильного царя Бориса Федоровича Годунова.

А сплачется на Москве царевна, Борисова дочь Годунова: «Ино, боже, Спас милосердой! За что наше царьство загибло: за батюшково ли согрешенье, за матушкино ли немоленье»?