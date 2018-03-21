В Самарской области прошел военно-патриотический концерт «Служить России»

В концерте приняли участие юнармейцы самарского филиала ЦСКА и кадеты военно-патриотического клуба «Кадеты авиации» имени Героя России Тимура Апакидзе.

В Сызранской школе Самарской области прошел большой военно-патриотический концерт «Служить России ». В нем приняли участие юнармейцы самарского филиала ЦСКА и кадеты военно-патриотического клуба «Кадеты авиации» имени Героя России Тимура Апакидзе.

Со школьной сцены ребята читали стихи, исполняли песни военных лет и кружились в нежном и пронзительном вальсе «Ах эти тучи в голубом» из кинофильма «Московская сага». Курсанты удивили всех, ведь сочетать талант настоящих артистов и военную подготовку по силам не каждому. Отдельных аплодисментов были удостоены девушки-юнармейцы: у них за плечами не один парашютный прыжок, строевая подготовка и умение обращаться с боевым оружием.