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В Самарской области прошел военно-патриотический концерт «Служить России»
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В Самарской области прошел военно-патриотический концерт «Служить России» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В концерте приняли участие юнармейцы самарского филиала ЦСКА и кадеты военно-патриотического клуба «Кадеты авиации» имени Героя России Тимура Апакидзе.
В Сызранской школе Самарской области прошел большой военно-патриотический концерт «Служить России». В нем приняли участие юнармейцы самарского филиала ЦСКА и кадеты военно-патриотического клуба «Кадеты авиации» имени Героя России Тимура Апакидзе.
Со школьной сцены ребята читали стихи, исполняли песни военных лет и кружились в нежном и пронзительном вальсе «Ах эти тучи в голубом» из кинофильма «Московская сага». Курсанты удивили всех, ведь сочетать талант настоящих артистов и военную подготовку по силам не каждому. Отдельных аплодисментов были удостоены девушки-юнармейцы: у них за плечами не один парашютный прыжок, строевая подготовка и умение обращаться с боевым оружием.
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