РИА «ФедералПресс» признано лучшим медиа года

Ежегодно выбираются лучшие политологи, анализирующие региональный политический процесс, включая избирательные кампании, а также политические консультанты и журналисты. Тексты, признанные лучшими по итогам прошлого года, будут включены в сборник статей о политическом процессе и избирательных кампаниях «Региональная политика-2017».

Добавим, что в этом году премия вручалась в семи номинациях: «Исследование года», «Эксперт года», «Консультант года», «Технолог года», «Обозреватель года», «Блогер года» и «Медиа года».