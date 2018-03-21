РИА «ФедералПресс» признано лучшим медиа года 

Премия «Региональная политика» учреждена Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), экспертным клубом «Регион», порталом «Региональные комментарии» в 2016 году. В составе жюри — авторитетные политические эксперты: Евгений Сучков, Игорь Минтусов, Дмитрий Орлов, Ростислав Туровский и другие.
Ежегодно выбираются лучшие политологи, анализирующие региональный политический процесс, включая избирательные кампании, а также политические консультанты и журналисты. Тексты, признанные лучшими по итогам прошлого года, будут включены в сборник статей о политическом процессе и избирательных кампаниях «Региональная политика-2017».
Добавим, что в этом году премия вручалась в семи номинациях: «Исследование года», «Эксперт года», «Консультант года», «Технолог года», «Обозреватель года», «Блогер года» и «Медиа года».