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Последняя неделя по льготной цене участия в конференции
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Последняя неделя по льготной цене участия в конференции 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Последняя неделя по льготной цене участия в конференции17-18 апреля 2018 г.
Место проведения: г. Казань, Отель «Казанская Ривьера».
Форум включает в повестку программы пленарное заседание с участием регулятора, круглые столы с участием экспертов, дискуссионные сессии, на которых обсуждаются наиболее актуальные для микрофинансового рынка вопросы, связанные с повышением доступности финансовых услуг, инновациями в финансовой сфере.
СПИКЕРЫ:
Илья Кочетков — Директор департамента микрофинансового рынка Банка России;
Екатерина Глебова — Экономический советник пресс-службы рынка Банка России;
Людмила Овчинникова — Главный эксперт отдела методологии надзора за профессиональными займодавцами Управления регулирования ДМР;
Ярослав Кабаков — Зам. генерального директора инвестиционной компании «ФИНАМ», эксперт в области криптовалют;
Риго Овчиян — Генеральный директор ООО «СКБ» и многие другие.
Уникальное предложение для руководителей:
Зарегистрируйтесь на Форуме и получите возможность посещения бухгалтером Специализированной сессии для бухгалтеров: «Практические вопросы применения ЕПС и ОСБУ: первый опыт, сложности и пути решения. Новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности. Внедрение программных комплексов на ЕПС и ОСБУ: как работать в новых IT-системах бухгалтерии, темпы разработки, взаимодействие с разработчиками» для членов СРО «Единство» — БЕСПЛАТНО!
По организационным вопросам, по вопросам информационного сопровождения и связям с общественностью обращайтесь по телефону:
8-999-156-89-36 Станислава Ихсанова, Лилия Салахова
e-mail: edinstvo@sro-mfo.ru  Быстрая регистрация — http://mfoforum.ru/registratsiya/
Предварительная программа Форума — http://mfoforum.ru/programma-foruma-dlya-mfo-kpk/
Полный список спикеров — http://mfoforum.ru/#speakers.
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