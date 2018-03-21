Последняя неделя по льготной цене участия в конференции

Последняя неделя по льготной цене участия в конференции17-18 апреля 2018 г.

Форум включает в повестку программы пленарное заседание с участием регулятора, круглые столы с участием экспертов, дискуссионные сессии, на которых обсуждаются наиболее актуальные для микрофинансового рынка вопросы, связанные с повышением доступности финансовых услуг, инновациями в финансовой сфере.

СПИКЕРЫ:

Екатерина Глебова — Экономический советник пресс-службы рынка Банка России;

Людмила Овчинникова — Главный эксперт отдела методологии надзора за профессиональными займодавцами Управления регулирования ДМР;

Ярослав Кабаков — Зам. генерального директора инвестиционной компании «ФИНАМ», эксперт в области криптовалют;

Риго Овчиян — Генеральный директор ООО «СКБ» и многие другие.

Уникальное предложение для руководителей:

Зарегистрируйтесь на Форуме и получите возможность посещения бухгалтером Специализированной сессии для бухгалтеров: «Практические вопросы применения ЕПС и ОСБУ: первый опыт, сложности и пути решения. Новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности. Внедрение программных комплексов на ЕПС и ОСБУ: как работать в новых IT-системах бухгалтерии, темпы разработки, взаимодействие с разработчиками» для членов СРО «Единство» — БЕСПЛАТНО!

По организационным вопросам, по вопросам информационного сопровождения и связям с общественностью обращайтесь по телефону:

8-999-156-89-36 Станислава Ихсанова, Лилия Салахова

e-mail: edinstvo@sro-mfo.ru Быстрая регистрация — http://mfoforum.ru/registratsiya/

Предварительная программа Форума — http://mfoforum.ru/programma-foruma-dlya-mfo-kpk/

Полный список спикеров — http://mfoforum.ru/#speakers.