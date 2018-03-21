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Мария Захарова и Леонид Слуцкий
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Мария Захарова и Леонид Слуцкий 

Банки Сегодня 1 час назад
Мария Захарова и Леонид СлуцкийМ. Захарова сообщила корреспондентам телеканала НТВ, что «Леонид стал говорить вещи в ресторане, которые я сочла крайне неприятными. Я была удивлена, что все присутствующие в это время …. не сказали ни слова и не поддержали меня».
По словам официального представителя МИД России, инцидент произошел пять лет назад в Санкт-Петербурге, когда «я была не очень известным лицом».
М. Захарова добавила: «Я абсолютно не согласна с теми, кто говорит — посмотрите на нее, она только что выдумала эту историю, она из той категории женщин, которые одевается неподобающим образом, вся эта история выдумана».
За последние несколько недель три известные журналистки обвинили Л. Слуцкого в непристойном поведении. Ф. Рустамова, сотрудница Русской службы ВВС, сообщила, что имеет аудиозапись ее встречи с Л. Слуцким.
По словам депутата Госдумы, обвинения представляют собой «дешевую, низкопробную провокацию», которая является политической атакой его врагов.
В Международный женский день М. Слуцкий в первый раз принес извинения. Он написал в Фейсбуке: «Я бы хотел принести извинения всем тем, кому я преднамеренно или непреднамеренно причинил душевные страдания».
Л. Слуцкий — председатель Комитета по международным делам Госдумы России — является членом партии ЛДПР. Лидер партии — В. В. Жириновский — поддержал своего однопартийца и обвинил женщин «в получении западных инструкций».
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