Будем бороться дальше: краеведы оспорят решение госкомитета по старому зданию аэропорта

Первое здание челябинского аэропорта не будет включено в перечень выявленных объектов культурного наследия. Такое решение принял научно-методический совет по культурному наследию областного госкомитета по итогам заочного голосования, пишет «Ъ-Южный Урал». У краеведов свой взгляд на это решение — они планируют оспорить его.

Голосование, которое должно было решить судьбу аэропорта, проходило 16 марта в заочном режиме. Это значит, что все члены комиссии сделают свой выбор и передадут решение в госкомитет по сохранению объектов культурного наследия индивидуально — открытого совещания не было.

Краеведы опасались, что такой формат позволит экспертам заочно проголосовать за снос исторического здания. И эти опасения отчасти подтвердились — старое здание аэропорта не признали объектом культурного наследия, а значит, отныне оно не является особо охраняемым. Координатор группы «Архистраж» Юрий Латышев уверен, что решение научно-методического совета нужно оспорить и предложить жителям решить снести здание аэропорта или сохранить его.

— Мы не согласны с итогами этого голосования и будем бороться дальше, — ответил 74.ru Юрий Латышев. — Будем добиваться нормального обсуждения, готовить новое более обоснованное заявление. Время пока есть. За два года это здание не снесут. Завтра я уезжаю в Самару на съезд градозащитников. Посоветуюсь, какие ещё можно предпринять действия в этом направлении. Я считаю, что если у организаторов этого шоу есть хотя бы крупица смелости, то они должны опубликовать результаты заочного голосования поимённо! Чтобы все знали, как эти специалисты относятся к сохранению исторической памяти.