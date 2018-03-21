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Подросткам, отличившимся в учебе, спорте и общественной жизни, торжественно вручили паспорта в Пущине
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Подросткам, отличившимся в учебе, спорте и общественной жизни, торжественно вручили паспорта в Пущине 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В городском ЗАГСе Пущино сегодня чествуют юных граждан страны. 14‐летние подростки, отличившиеся в учебе, спорте, а также в общественной жизни получили самый главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации.
В торжественной обстановке документ удостоверяющий личность сегодня получили 9 школьников. Для них специально организовали целый праздник в рамках акции «Я — гражданин России». С поздравительной речью к подросткам обратились сотрудники администрации города, руководство ЗАГСа и родители. Они пожелали школьникам быть достойными гражданами своей страны и напомнили об обязанности честно и добросовестно трудиться на благо родины.
Сегодня у них появилась ответственность. Ответственность за поступки, решения и дела. Каждый из них сегодня осознал, что теперь он не просто человек, личность — он гражданин РФ и мы надеемся, что мы нашими детьми будем гордиться
Елена Бирюкова, заместитель руководителя администрации города Пущино.
Паспорт гражданина подтверждает права и обязанности его владельца. Без него нельзя переехать на другое место жительства, поступить в ВУЗ, уехать за рубеж, устроиться на работу. Именно с 14 лет появляется право самостоятельно распоряжаться личными доходами — стипендией и заработком.
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