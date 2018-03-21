Билетная мафия: как будем бороться со спекулянтами

В среду, 21 марта, в столице стартовал крупнейший в стране Московский билетный форум. Одной из его тем стала спекуляция билетами на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Форум проходит во второй раз. Программа мероприятий охватывает два дня, в течение которых эксперты обсуждают ключевые проблемы и тренды билетного рынка. В форуме принимают участие более 600 человек, среди которых — крупнейшие организаторы спортивных событий, концертов и фестивалей, билетные операторы и сервисы, программисты и финансовые аналитики, а также представители музеев, театров, выставочных площадок, спортивных клубов и стадионов.

Директор американской компании по продаже билетов Адам Ньюсэм, занимающийся организацией спортивных мероприятий по всему миру, рассматривает Россию как важный билетный рынок в будущем.

— Здесь много возможностей для развития билетного бизнеса наряду со странами Средней Азии и Восточной Европы. Мы видим, насколько эффективно организованы продажи на чемпионат мира — 2018. Как иностранный гражданин я хочу отметить, что паспорт болельщика — это прекрасное решение, — отметил он. — Проблема перепродажи билетов, конечно, серьезная.

По нашему опыту знаю, что даже когда мы вкладываем в борьбу со спекуляцией миллионы долларов, она не прекращается. Пока самый действенный шаг — это продажа электронных билетов, что подразумевает технологическое развитие в этой сфере. Однако человек не готов приобретать билеты только через интернет. Для меня было удивительно, что на организованный нами футбольный чемпионат в технически развитой Японии 30 процентов билетов были проданы за наличные деньги.

Джонатан Браун: Об аналогичном способе борьбы с билетной мафией говорит и директор саморегулируемой организации профессиональных участников билетной индустрии Великобритании

— Организаторы мюзиклов в Лондоне решили проблему введением электронных билетов. При этом они воспользовались одним билетным провайдером, а не десятком, как прежде, — объяснил он.

Менеджер крупной аудиторской компании Анастасия Шалимова озвучила результаты опроса лидеров отрасли.

В ближайшие пять лет можно ожидать увеличения объема билетного рынка на 20 процентов. В качестве сегментов с наибольшим потенциалом развития опрашиваемые отмечают спортивные мероприятия, концерты и фестивали. Одной из потенциальных угроз развитию индустрии они называют увеличение объема «серого» рынка.

Генеральный директор одного из билетных агрегаторов Дмитрий Утяшев в практике чаще имеет дело с подменой дат и штрихкодов, но самый распространенный способ подделки — редактирование бланков.

— Злоумышленники пользуются тем, что покупатели билетов выкладывают их в соцсетях, и копируют штрихкоды, — рассказывает он.

Билетная мафия активизируется перед крупными ажиотажными мероприятиями, ближайшее из которых — чемпионат мира 2018 года.

— Спрос на чемпионат мира по футболу 2018 года превышает предложение в пять и более раз, — рассказывает основатель электронных платформ продажи билетов Даниил Кручинин. — Людям приходится обращаться на вторичный рынок. Через него было продано 40 процентов билетов на Кубок конфедераций в 2017 году. Так что, возможно, лучше не запрещать «серый» рынок, а, наоборот, легализовать его. В Великобритании, например, перекупщики официально разрешены. В Америке перепродажа билетов на мероприятия также является легальной в 38 штатах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— На текущую ситуацию в билетной индустрии влияет несовершенность законодательства в этой сфере. Игроки билетного рынка все чаще сталкиваются с поведением, заслуживающим внимания антимонопольных органов, а порой — даже органов прокурорского надзора. Станет ли этот сегмент рынка более цивилизованным, зависит только от позиции, которую займут регуляторы и правоохранительные органы при разрешении подобных споров. Что касается чемпионата мира — 2018, Государственная дума ввела административную ответственность за спекуляцию и подделку билетов. Последнее грозит юридическому лицу штрафом до одного миллиона рублей.

Андрей Бусаргин, директор направления по защите одной из компаний:

— Начиная с 1996 года мы выявили 37 тысяч сайтов, связанных с Международной федерацией футбола (FIFA). Всплеск активности пришелся на то время, когда Россию объявили страной — хозяйкой грядущего чемпионата мира. Большинство таких сайтов предлагают купить билеты с огромной накруткой — она может достигать 500— 600 процентов. Таким образом мошенники могут получить за один билет на матч до 400 тысяч рублей. Некоторые из них, чтобы вызвать у покупателей доверие, предлагают даже заключить договор. Разумеется, он липовый и юридической силы не имеет. В погоне за добычей спекулянты предлагают целый пакет услуг — вплоть до доставки билета на дом, хотя физически никаких билетов не существует. С этим можно бороться только блокировкой интернет-продаж.