Орбитальная станция КНР упадет в начале апреля. И никто не знает, где 

В ближайшие дни закончится эпопея первой орбитальной станции в истории Китая — и концовка у истории непредсказуемая. Тяжелый неуправляемый объект с токсичными химикатами на борту способен привести к страшным разрушениям на Земле, а его наиболее вероятные цели расположены в России, США и Западной Европе. Подробности — в материале «360».
В сентябре 2011 года Китай совершил прорыв — запустил в космос пилотируемую орбитальную станцию
«Тяньгун-1»
(«Небесный дворец»). Китайским ученым удалось доказать, что техническая мощь и научная мысль страны вполне готовы для нового рывка — участия в космической гонки с Россией и США.
Менее чем через семь лет с момента выхода на околоземную орбиту
«Тяньгун-1»
прощается с космосом и переходит из стадии свободного полета в стадию не менее свободного падения. Лишенная связи и управления, станция, словно гигантский снаряд, мчится к нашей планете, чтобы превратиться в огненный шар при входе в атмосферу. Точного места ее столкновения с поверхностью не знает никто, и поэтому специалисты бьют тревогу — под ударом оказались самые большие и густонаселенные города Земли.
Падение «Небесного дворца»
Нью-Йорк, Париж, Торонто, Рим, Мадрид, Стамбул и Владивосток — эти мегаполисы не нуждаются в представлении и, казалось бы, объединить их в одну категорию невозможно. И все же у всех этих городов есть нечто общее — они построены в районе
42-го 43-го градусов северной широты, что вносит их в «зону риска» на ближайшие две недели.
Ведь, по расчетам сотрудников независимых исследовательских агентств и космических агентств, место падения многотонного китайского «дворца» с небес на поверхность лежит в пределах
43-го градуса северных и южных широт, пишет Daily Express.
Аппарат может рухнуть уже 1 апреля. Впрочем, его агония может растянуться еще на четыре дня или, наоборот, закончиться раньше. Такие данные приводят эксперты компании Aerospace. Неделю с 30 марта по 6 апреля отводят наблюдатели из Европейского космического агентства.
Более точное время и место катастрофы установить пока сложно — аппарат в любой момент может изменить орбиту. Пусть и несильно, но достаточно, чтобы нарушить любые расчеты — это связано с его скоростью и изменением погодных условий в верхних слоях атмосферы.
На данный момент ученым просто не хватает данных, отмечает эксперт по космическому мусору из Саутгемптонского университета Хью Льюис. Максимально сузить зону вероятного падения получится только уже перед самым вхождением станции в атмосферу.
Сейчас, за 10 дней до падения, у нас есть 160 вероятных орбит. Через неделю мы сможем сократить их число в 10 раз — Хью Льюис, цитата по Daily Mail.
Спасение в воздухе и воде
Именно атмосфера — главный щит и механизм защиты землян от космического мусора. Обычно он без следа сгорает в плотных слоях атмосферы, даже не долетая до поверхности. Опасность
«Тяньгун-1»
заключается в его размерах — он тоже неминуемо загорится и даже может взорваться, вот только 8,5 тонны и две массивные секции «дворца» не исчезнут без следа, а превратятся в несколько тонн обломков весом сотни килограмм.
Учитывая, что на его борту могли остаться запасы токсичного горючего на основе гидразина, останки аппарата могут представлять серьезную опасность — если этот огненный дождь обрушится на жилые районы, то избежать серьезных разрушений будет сложно. Об опасности несгоревших элементов
«Тяньгун-1»
европейские исследователи космоса предупреждали еще в ноябре прошлого года.
Не все эксперты настроены пессимистично. Еще не было ни одного случая, чтобы космический мусор стал причиной смерти человека или привел к катастрофе на Земле, отмечают сотрудники Aerospace. По их мнению, обломки упадут не на крыши больших городов, а утонут в водах одного из мировых водоемов, также лежащих на градусе северной или южной широты.
Людям же, по словам представителя Aerospace, вообще не надо беспокоиться из-за падения станции — за все время исследования космоса обломок «со звезд» только раз упал на человека. Ставшая жертвой инопланетного нападения, женщина не получила серьезных повреждений.
Опасность может возрасти уже после падения, ведь обломки
«Тяньгун-1, скорее всего, окажутся крайне токсичными. Если они все-таки
упадут на сушу, трогать их ни в коем случае нельзя. Подходить близко тоже лучше не стоит — пары китайского ракетного топлива крайне вредны для здоровья, добавляет представитель компании.
На фото: Макет «
Тяньгун-1»
/ Wikipedia
Первая во всем
Единица не случайно стала порядковым номером «Тяньгуна» — это первая не советская и не американская пилотируемая космическая станция свободного полета, ставшая местом нового рождения китайской космической программы.
Именно с ней связана первая стыковка космических кораблей КНР — в ноябре 2011 года к «Небесному дворцу» пристыковался беспилотный космический корабль
«Шэньчжоу-8». Здесь же, на борту станции, выполнила свою миссию первая
женщина-астронавт
страны — Лю Ян. Благодаря «Тяньгун» Китай серьезно продвинулся как в испытаниях своих космолетов, так и в изучении земной поверхности из космоса.
Отношение к станции всегда было прагматичным. Власти КНР объявили об успешном завершении ее миссии еще два года назад, а еще через несколько месяцев стало известно, что связь с ней, а значит и всякий контроль, потеряна
из-за поломки. После этого всякий интерес китайских ученых к своему детищу был потерян.
В сентябре 2016 года на околоземной орбите появилась новая станция
«Тяньгун-2». Она получила известность благодаря своей космической лаборатории, где тестируют перспективную технику. Но и эта станция, а также еще не запущенный
«Тяньгун-3», лишь ступеньки к главной цели — созданию на орбите многомодульной пилотируемой станции, сопоставимой с МКС, чье строительство начнется на раньше 2019 года.