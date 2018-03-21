Орбитальная станция КНР упадет в начале апреля. И никто не знает, где

В ближайшие дни закончится эпопея первой орбитальной станции в истории Китая — и концовка у истории непредсказуемая. Тяжелый неуправляемый объект с токсичными химикатами на борту способен привести к страшным разрушениям на Земле, а его наиболее вероятные цели расположены в России США и Западной Европе. Подробности — в материале «360».

В сентябре 2011 года Китай совершил прорыв — запустил в космос пилотируемую орбитальную станцию

«Тяньгун-1»

(«Небесный дворец»). Китайским ученым удалось доказать, что техническая мощь и научная мысль страны вполне готовы для нового рывка — участия в космической гонки с Россией и США.

Менее чем через семь лет с момента выхода на околоземную орбиту

«Тяньгун-1»

прощается с космосом и переходит из стадии свободного полета в стадию не менее свободного падения. Лишенная связи и управления, станция, словно гигантский снаряд, мчится к нашей планете, чтобы превратиться в огненный шар при входе в атмосферу. Точного места ее столкновения с поверхностью не знает никто, и поэтому специалисты бьют тревогу — под ударом оказались самые большие и густонаселенные города Земли.

Падение «Небесного дворца»

Мадрид, Стамбул и Нью-Йорк , Париж, Торонто, Рим Владивосток — эти мегаполисы не нуждаются в представлении и, казалось бы, объединить их в одну категорию невозможно. И все же у всех этих городов есть нечто общее — они построены в районе

42-го 43-го градусов северной широты, что вносит их в «зону риска» на ближайшие две недели.

Ведь, по расчетам сотрудников независимых исследовательских агентств и космических агентств, место падения многотонного китайского «дворца» с небес на поверхность лежит в пределах

43-го градуса северных и южных широт, пишет Daily Express.

Аппарат может рухнуть уже 1 апреля. Впрочем, его агония может растянуться еще на четыре дня или, наоборот, закончиться раньше. Такие данные приводят эксперты компании Aerospace. Неделю с 30 марта по 6 апреля отводят наблюдатели из Европейского космического агентства

Более точное время и место катастрофы установить пока сложно — аппарат в любой момент может изменить орбиту. Пусть и несильно, но достаточно, чтобы нарушить любые расчеты — это связано с его скоростью и изменением погодных условий в верхних слоях атмосферы.

На данный момент ученым просто не хватает данных, отмечает эксперт по космическому мусору из Саутгемптонского университета Хью Льюис . Максимально сузить зону вероятного падения получится только уже перед самым вхождением станции в атмосферу.

Сейчас, за 10 дней до падения, у нас есть 160 вероятных орбит. Через неделю мы сможем сократить их число в 10 раз — Хью Льюис, цитата по Daily Mail.

Спасение в воздухе и воде

Именно атмосфера — главный щит и механизм защиты землян от космического мусора. Обычно он без следа сгорает в плотных слоях атмосферы, даже не долетая до поверхности. Опасность

«Тяньгун-1»

заключается в его размерах — он тоже неминуемо загорится и даже может взорваться, вот только 8,5 тонны и две массивные секции «дворца» не исчезнут без следа, а превратятся в несколько тонн обломков весом сотни килограмм.

Учитывая, что на его борту могли остаться запасы токсичного горючего на основе гидразина, останки аппарата могут представлять серьезную опасность — если этот огненный дождь обрушится на жилые районы, то избежать серьезных разрушений будет сложно. Об опасности несгоревших элементов

«Тяньгун-1»

европейские исследователи космоса предупреждали еще в ноябре прошлого года.

Не все эксперты настроены пессимистично. Еще не было ни одного случая, чтобы космический мусор стал причиной смерти человека или привел к катастрофе на Земле, отмечают сотрудники Aerospace. По их мнению, обломки упадут не на крыши больших городов, а утонут в водах одного из мировых водоемов, также лежащих на градусе северной или южной широты.

Людям же, по словам представителя Aerospace, вообще не надо беспокоиться из-за падения станции — за все время исследования космоса обломок «со звезд» только раз упал на человека. Ставшая жертвой инопланетного нападения, женщина не получила серьезных повреждений.

Опасность может возрасти уже после падения, ведь обломки

«Тяньгун-1, скорее всего, окажутся крайне токсичными. Если они все-таки

упадут на сушу, трогать их ни в коем случае нельзя. Подходить близко тоже лучше не стоит — пары китайского ракетного топлива крайне вредны для здоровья, добавляет представитель компании.

На фото: Макет «

Тяньгун-1»

/ Wikipedia

Первая во всем

Единица не случайно стала порядковым номером «Тяньгуна» — это первая не советская и не американская пилотируемая космическая станция свободного полета, ставшая местом нового рождения китайской космической программы.

Именно с ней связана первая стыковка космических кораблей КНР — в ноябре 2011 года к «Небесному дворцу» пристыковался беспилотный космический корабль

«Шэньчжоу-8». Здесь же, на борту станции, выполнила свою миссию первая

женщина-астронавт

страны — Лю Ян. Благодаря «Тяньгун» Китай серьезно продвинулся как в испытаниях своих космолетов, так и в изучении земной поверхности из космоса.

Отношение к станции всегда было прагматичным. Власти КНР объявили об успешном завершении ее миссии еще два года назад, а еще через несколько месяцев стало известно, что связь с ней, а значит и всякий контроль, потеряна

из-за поломки. После этого всякий интерес китайских ученых к своему детищу был потерян.

В сентябре 2016 года на околоземной орбите появилась новая станция

«Тяньгун-2». Она получила известность благодаря своей космической лаборатории, где тестируют перспективную технику. Но и эта станция, а также еще не запущенный

«Тяньгун-3», лишь ступеньки к главной цели — созданию на орбите многомодульной пилотируемой станции, сопоставимой с МКС, чье строительство начнется на раньше 2019 года.