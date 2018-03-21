В центральной части Калининграда в тестовом режиме внедрят технологию 5G

"Сейчас ведутся проектные работы, и, уверен, что в ближайшее время начнется благоустройство улицы Баранова. Мы ведем переговоры с нашими интернет-провайдерами и телекоммуникационными компаниями, которые были бы готовы протестировать 5G-сеть на этом опытном участке", — рассказал Алиханов.

Это решение поддержал заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович , принявший участие в сессии «Открытый микрофон» стартап тура. «В тестовом режиме я поддерживаю, можно это здесь сделать», — сказал он, заметив, что для массового внедрения технологии 5G необходимо решение о выделении частот по всей стране.

Форум Open Innovations Startup Tour от «Сколково» собрал в Калининграде до 500 участников, здесь представили около 100 инновационных проектов. В течение двух дней, 21 и 22 марта, проводят менторские сессии для бизнеса. В рамках конкурсной программы отберут лучшие проекты по биомедицине, промышленным и информационным технологиям. Главной наградой станет путевка на крупнейшую в России стартап-конференцию Startup Village, которая пройдет в Москве с 31 мая по 1 июня в инновационном центре «Сколково»

Конкурс стартапов

Open Innovations Startup Tour — крупнейший в России конкурс и конференция для стартапов, которые проводятся Фондом «Сколково» в разных городах России с 2011 года.

Проект направлен на популяризацию технологического предпринимательства, поддержку региональных инновационных команд и проектов и развитие компетенций региональных сервис-провайдеров: операторов, инвесторов, патентных поверенных, региональных бизнес-инкубаторов.

Предыдущий Startup Tour прошел в Калининграде в 2016 году и объединил авторов проектов из всех регионов Северо— Западного федерального округа. На конкурс проектов поступило 119 заявок и было зарегистрировано 530 участников.