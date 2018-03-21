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«Швейцарского Трампа» увековечили в названии колбасы
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«Швейцарского Трампа» увековечили в названии колбасы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Имя швейцарского миллиардера и ультраправого политика Кристофа Блохера увековечили в названии сырокопченой колбасы. Об этом сообщает The Local.
Мясной продукт, как и политика — члена национально-консервативной Швейцарской народной партии (ШНП) — называют «стопроцентно швейцарским, большим и бескомпромиссным». Колбасу еще в 2017 году создал уроженец немецко-говорящего района Италии Больцано (Южный Тироль) Маркус Мартин Флири (Markus Martin Fliri).
«Кристоф Блохер — выдающаяся фигура. Он словно высечен из дерева, не такой сопляк, как другие политики», — сказал бизнесмен. Он также сообщил, что добро на использование своего имени и фото дал сам Блохер.
Флири заявляет, что готов предоставить рецепт продукта другим производителям, а также позволить им использовать название. Однако мясники не спешат принимать предложение и использовать такое противоречивое имя. «Они совершают огромную ошибку. Если бы сторонники ШНП купили по такой колбасе, они бы сделали им состояние», — говорит итальянец.
Как передает издание, миллиардера часто критикуют за его излишнюю прямолинейность и жесткость. Однако у него есть и поклонники, среди которых бывший старший советник президента США Дональда Трампа, который описал Блохера как «Трампа, который был еще до Трампа».
Швейцарская народная партия придерживается правых взглядов. Одни из главных приоритетов деятельности ШНП — ограничение иммиграции и защита нейтралитета Швейцарии.
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