«Швейцарского Трампа» увековечили в названии колбасы

Имя швейцарского миллиардера и ультраправого политика Кристофа Блохера увековечили в названии сырокопченой колбасы. Об этом сообщает The Local.

Мясной продукт, как и политика — члена национально-консервативной Швейцарской народной партии (ШНП) — называют «стопроцентно швейцарским, большим и бескомпромиссным». Колбасу еще в 2017 году создал уроженец немецко-говорящего района Италии Больцано (Южный Тироль) Маркус Мартин Флири (Markus Martin Fliri).

«Кристоф Блохер — выдающаяся фигура. Он словно высечен из дерева, не такой сопляк, как другие политики», — сказал бизнесмен. Он также сообщил, что добро на использование своего имени и фото дал сам Блохер.

Флири заявляет, что готов предоставить рецепт продукта другим производителям, а также позволить им использовать название. Однако мясники не спешат принимать предложение и использовать такое противоречивое имя. «Они совершают огромную ошибку. Если бы сторонники ШНП купили по такой колбасе, они бы сделали им состояние», — говорит итальянец.

Как передает издание, миллиардера часто критикуют за его излишнюю прямолинейность и жесткость. Однако у него есть и поклонники, среди которых бывший старший советник президента США Дональда Трампа , который описал Блохера как «Трампа, который был еще до Трампа».