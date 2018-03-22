Владимир Панов — сормовичам: «Вместо „Стрелки“ лучше бы построили метро в Сормово»

Зал, включая балкон, был заполнен до отказу. И это понятно. Последний раз с сормовичами здесь встречался ещё мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов . На встречу с градоначальником приехали жители Берёзовой поймы, Сортировки, предприниматели рынка «Народный». На серьёзный разговор с народом также прибыли заместители городского главы, директора департаментов, руководители сормовской администрации, депутаты.

Владимир Александрович сразу заявил, что он и его подчинённые не чиновники, а муниципальные служащие.

По всему было видно, что городскому главе нужно завоёвывать авторитет горожан. Ведь он не всенародно избран, а по сути является ставленником ВРИО губернатора Глеба Никитина . На все вопросы Владимир Панов давал обнадёживающее ответы, которые зал встречал аплодисментами. Будут ли они решены? Как пояснил городской глава: «Всё зависит от финансирования». Сегодня город, как, впрочем, и область, закредитованы на долгие годы. Даже по самому необходимому, строительство в новом микрорайоне детского садика или школы, нужно суметь вписываться в госпрограмму, чтобы Москва дала денег.

На встрече прозвучали все проблемные вопросы Сормова, которые ждут своего часа многие десятилетия. Когда в Сормово проведут метро? Возведут ли мостовой переход через железную дорогу от улицы Циолковского на Светлоярский посёлок? Построят завершающую очередь дублёра улицы Коминтерна? Достроят ФОК? Построят в 7 микрорайоне ливневую канализацию? Отремонтируют дороги? Начнётся ли реконструкция больницы №12? Решение всех этих вопросов требует многомиллионных средств. А есть ли они у Нижнего Новгорода?

Если вспомнить, вопрос прокладки метро в Сормово начали изучать 50 лет тому назад. Первая линия метро — ещё города Горького — была спроектирована с Автозавода, через Канавино в Сормово. В начале 2000-х в центре Сомова стоял забор с магической буквой «М», но тогдашний мэр Юрий Лебедев в этом же зале объявил сормовичам, что строительство метро в Сормово откладывается до лучших времён. Метро через метромост уходит в верхнюю часть города. По прогнозным планам, в Сормове планируется строительство метро ближе к 2030 году. А как на этот вопрос ответил градоначальник?

— Строительство метро возможно только в том случае, если у нас будут деньги из федерального бюджета, — сказал Владимир Панов. — Сегодня мы строим «Стрелку», хотя это не совсем правильно. Вместо «Стрелки» лучше бы построили метро в Сормово. Но город готовится к чемпионату мира и это приоритет. Метро, в том виде которое есть, для нас планово-убыточно. Город ежегодно дотирует метро. Я уверен, что губернатор нас поддержит, и мы будем работать, чтобы нам выделили федеральные субсидии. Если это случится, то в двадцатые годы (2020-е — прим. NN.RU) мы будем планировать строительство метро в Сормово.

Если посмотреть на схему перспективного развития метро, то можно увидеть, что после «Стрелки» планируется построить стацию «Волга», а далее станцию «Оперный театр». Вот и думайте, когда метро придёт в Сормово?

На встрече был озвучен ещё один резонансный вопрос для Сормова — судьба Волжской поймы. В Сормове, в городской черте, по берегу Волги раскинулся живописный уголок живой природы, готовый биосферный заповедник — заливные луга Волжской поймы.

На этот уголок природы обратили свой взгляд застройщики. Третий год идёт борьба за сохранение зелёной зоны. Комитет защиты Волжской поймы много раз проводил пикеты в центе Сормова, собрал больше 3000 подписей за сохранение заливных лугов, но вопрос изменения зонирования участка в районе улицы Хальзовская, всё ещё не решён. Третий месяц городские власти тянут с назначением даты проведения общественных слушаний по этому вопросу. А пока заповедную землю в районе Лунского озера под застройку приобрёл руководитель фирмы «Жилстрой НН», известный застройщик Евгений Березин . Далее, в районе сормовского водозабора планируется построить низконапорную плотину и северная часть поймы рискует быть затоплена. Но, несмотря на это заливные луга уже продаются под индивидуальную застройку.

От имени Комитета спасения Волжской поймы вопрос городскому главе задала член общественной палаты Нижнего Новгорода Мария Попова

— Комитет защиты Волжской поймы в прошлом году подал полный пакет документов в администрацию города о возвращении территории рекреационного статуса, с зоны застройки на зону рекреации. Нам сейчас не хватает всего одной подписи — под постановлением о назначении публичных слушаний.

— Как бывший зампред комитета по экологии Государственной думы Российской Федерации , более «зелёного» союзника вам не найти. Поэтому за последнюю подпись не переживайте: она будет, — ответил глава города.

Зал поддержал его аплодисментами.

Прозвучали вопросы к главе города и по проблемам сферы ЖКХ. В период с февраля по июль 2017 года большинство управляющих компаний начислили жителям завышенный тариф за содержание общедомового имущества (СОИ) по электроснабжению. Не осталась в стороне и Сормовская домоуправляющая компания. Арбитражный суд Нижегородской области уже вынес решение в пользы жителей, но владелец сормовских ДУКов Николай Шумилков обжаловал решение суда. Своё решение по УК Московского и Канавинского районов Первый арбитражный апелляционный суд уже вынес в пользу жителей, 26 марта подобное решение должно выйти по «ДК Сормово14».

На встрече Шумилков заявил, что выполнит решение Арбитражного суда. Но кому он возвратит незаконно взятые средства? Жильцам одного дома, который добился справедливости? А дождутся ли остальные горожане перерасчёта? Этот вопрос градоначальник поручил решить своему заместителю Анатолию Молеву . Он попросил Анатолия Васильевича после решения Арбитражного суда собрать руководителей городских ДУКов и обсудить с ними возвращения незаконно начисленных средств за СОИ жителям города.

Встреча главы Нижнего Новгорода затянулась до девяти часов вечера, а вопросы всё поступали и поступали.

Пришло время ответственным руководителям города ответить на них.