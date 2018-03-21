Покусился на «святые вещи». Нарусова объяснила свое выступление против Мединского 

Сенатор Людмила Нарусова раскритиковала министра Владимира Мединского. Это произошло на правительственном часе в верхней палате парламента. Однако спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что эта тема обсуждалась уже три года, и лишила Людмилу Нарусову слова.
Нарусова в интервью Business FM объяснила, что побудило ее выступить с публичной критикой в адрес Мединского:
Людмила Нарусова член Совета Федерации, историк «Я абсолютно не хотела даже выступать, понимая, что Мединский, как я надеюсь, уходящая натура и в новом правительстве его не будет, но его поведение и его доклад побудили меня выступить. Первое: он озвучил и даже напечатал в брошюре свой, как ему, наверное, казалось, гениальный тезис, что культура должна основываться не на эмоциях, а на цифрах. Вообще-то культура должна идти к сердцу через эмоции, а главное, я вспомнила слова признанного, в отличие от Мединского, авторитета в области культуры, моего учителя академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который говорил, что культура должна быть основана на нравственности. Сейчас идет новый закон о культуре в Думе, о котором он ни слова не сказал. Потом — отношение к художественному творчеству, также об этом не было ни слова. Главное, что меня задело относительно нравственности, это история его диссертации, не имеющая, по мнению специалистов, историков, ученого совета, никакого отношения к науке, и об этом ученый совет сказал, отказав ему в ученом звании. Но он умудрился найти другой ученый совет, который все-таки его утвердил. Это унижение науки в угоду его каких-то политических, идеологических взглядов крайне безнравственно. А главное, что меня возмутило, это опять же желание подчинить какой-то своей глянцевой идеологической псевдопатриотической картинке даже такие святые вещи, как авторитеты в области отечественной культуры. Я говорю о писателе, недавно ушедшем от нас, Данииле Александровиче Гранине. Гранин — блокадник, был фронтовиком, и он писал о том, что в самые страшные месяцы блокады в Ленинграде был каннибализм, а в это время пекли кондитерские изделия для руководства Смольного, это исторический факт. И Мединский только для того, чтобы создать какую-то, как ему казалось, патриотическую картинку, обвинил великого Гранина, который пережил все это, во лжи. Президент приезжал вручать государственную премию Гранину в Петербург незадолго до кончины Гранина, и тогда же был разговор. И когда Гранин вспоминал об этой выходке Мединского, у него на глазах были слезы. Поэтому я и выступила, хотя мне не дали все это сказать и под видом лимита времени отключили микрофон».
Сам Мединский никак не прокомментировал выступление Нарусовой.
Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии по истории 2 октября прошлого года рекомендовал лишить Мединского ученой степени. Через две недели по этому вопросу проголосовал президиум ВАК. 14 человек выступили против лишения министра степени доктора исторических наук, шесть человек — за. После этого министерство образования выпустило приказ об отказе в лишении Мединского ученой степени.