Какие этносы России не могут плавать

Интересно, что у разных народов есть различная физическая «специализация». Африканцы — лучшие в мире бегуны. У монголоидов генетическая совместимость с ритмом конского бега, причём даже американские индейцы, которые впервые увидели лошадей у испанских конкистадоров, быстро и в совершенстве освоили искусство верховой езды. Зато есть серьезные проблемы с плаванием.

Жители Чукотки

Заполярные этносы мигрировали несколько тысячелетий назад с юга вслед за уходящим ледником. До проникновения цивилизации представители этих народов практически никогда не купались. Чукчи хоть и жили на побережье, плавать не умели. Может быть, дело в том, что Заполярье не способствует этому умению?

Ведь большую часть года вода слишком холодная, но дело в отношении к воде в целом. Представители других северных этносов — самодийцы, угры и финны имели развитую культуру мытья. Теоретически и чукчи могли бы нагреть воду и помыться: яранга — традиционный чукотский дом, протапливается очень сильно. Но контакты с водой вообще отсутствовали.

Раздевались в жаркой яранге, малицу выкидывали на мороз проветриться, а вместо неё надевали другую, которая уже побывала на морозе. Вместо мытья чукчи натирали тело жиром, а потом его соскабливали. Ещё одним способом чистки было ношение шубы мехом внутрь на голое тело. Ворсинки играли роль сухой мочалки и счищали с тела грязь.

Сейчас, когда бытовой комфорт стал доступен, были случаи, когда коренные жители Чукотки после принятия душа простужались вплоть до воспаления лёгких. Видимо, генетически этот народ не приспособлен к намоканию из-за того, что нарушается терморегуляция.

Удивительное мастерство эскимосов

Другой заполярный этнос, не умеющий плавать, как ни странно, эскимосы (самоназвания юиты, инуиты и др.) Чукчи адаптировали свой быт к оленеводству, а эскимосы — к морскому зверобойному промыслу.

Эскимосы — удивительный морской народ, который обитал по всей Арктике. Они создали замечательную лодку — каяк. Это одноместная каркасная конструкция, обтянутая шкурами, у которой верхнее полотно плотно затягивается вокруг пояса. Двойное весло имеет лопасти, расположенные в разных плоскостях: когда одна лопасть уходит в воду, вторая поворачивается горизонтально, чтобы не подставляться ветру.

Охота на тюленя и тем более на кита — занятие опасное: на маленькой лодочке можно и опрокинуться, тем не менее умение плавать в список необходимых навыков не входит. Дело в том, что от умения плавать никакого толку не будет. В случае переворота вылезать из каяка категорически не рекомендуется: каяк океанским ветром за секунды унесёт так, что догнать его вплавь будет невозможно. Поэтому главное не уметь плавать, а уметь делать «эскимосский переворот» — оставаясь в лодке, вывернуться обратно на поверхность.

Искусству морской охоты учатся с детства: едва только ребёнок начинает ходить, его сажают в маленький, но настоящий каяк. Костюм эскимоса шьётся из шкур мехом внутрь и плотно зашнуровывается, так что получается сухой гидрокостюм. Мех создаёт воздушную прослойку и выполняет функции спасательного жилета, и в то же время защищает от переохлаждения. Таким образом, эскимосы живут на воде, а плавать не умеют.

Другие «не плавающие» народы

На пляжах Китая можно видеть местных жителей любого возраста, плавающих исключительно с надувным кругом. Повсюду продаются и сдаются в аренду круги взрослых размеров. Жители Поднебесной, за редкими исключениями, инстинктивно боятся оказаться один на один с водой и начинают паниковать.

Представители монгольской нации не любят воду. На знаменитом паруснике «Седов» ходили в рейс несколько курсантов из Монголии . Они чувствовали себя настолько неуютно даже в штилевую погоду, что списались на берег в первом же порту.

Массово не умеют плавать индусы и шри-ланкийцы. При локальных паромных переправах пассажиры обязательно надевают спасжилеты, поскольку не способны проплыть даже десятка метров. Хотя дети любят побарахтаться у берега, особенно в пресных водоёмах. Даже если это река, которая кишит крокодилами.