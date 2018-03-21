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В Волгограде разбирают и снимают эскалаторы на станции «Пионерская»
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В Волгограде разбирают и снимают эскалаторы на станции «Пионерская» 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Специалисты из Санкт-Петербурга начали разбирать эскалаторы на станции скоростного трамвая «Пионерская» в центре Волгограда. Отключенные еще в 2016 году самодвижущиеся лестницы обещают сменить на современные подъемники до начала лета. Волгоградцам приходится пользоваться только одной лестницей С сегодняшнего дня спускаться на станцию можно только по одной узкой каменной лестнице. Для безопасности разобранные эскалаторы загородили защитными барьерами. Тем временем рабочие разбирают старые конструкции.
— Такие эскалаторы уже давно не выпускают, и даже многих запчастей в наличии не осталось, — рассказывают рабочие. — Эти 22-метровые сооружения уже в плохом состоянии. Снаружи не очень видно, но когда сняли внешнюю облицовку, то это сразу стало заметно. Потом мы начнем ставить современное оборудование, как в Москве или Питере. Руководитель подрядной организации планирует успеть к чемпионату.
Запускать эскалаторы на трех станциях скоростного трамвая перестали еще в конце 2016 года из-за их высокой изношенности. К такому состоянию они пришли из-за хронического недофинансирования МУП «Метроэлекротранс» на протяжении долгих лет. Ожидается, что стоящие на станциях скоростного трамвая подъёмники ЭТ-5 1984 года выпуска будут менять на лестницы типа LE-6 производства Санкт-Петербургского завода ЗАО «ЛАТРЭС».
— Предприятие поэтапно проводит восстановительные работы по замене эскалаторов, — сообщает в своем пресс-релизе администрация Волгограда. — Вслед за «Пионерской» этой весной работы по комплексному обновлению подъемных механизмов будут организованы и на станциях «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная». Конкурс на поставку нового оборудования и комплектующих уже объявлен. После того, как специалисты завершат работы на объектах, подъемники заработают вновь. Планируется, что новые эскалаторы на всех станциях, за исключением «Профсоюзной», запустят к концу мая.
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