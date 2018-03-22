В Волгограде на станции «Пионерская» начали демонтировать эскалаторы

Работы по замене четырех эскалаторов на станции «Пионерская» стартовали в волгоградской подземке, демонтаж старых подъемников продлится до середины апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в целях безопасности сейчас эскалаторы ограждены защитными барьерами. После того, как рабочие уберут старое оборудование, стартует установка новых движущих лестниц типа LE-6. «Эти подъемники высотой шесть метров изготовлены с использованием усиленных металлоконструкций, все комплектующие выполнены из современных износостойких материалов. Новые эскалаторы отличаются пониженным уровнем шума», — подчеркнули в городской администрации.

Добавим, что в скором времени эскалаторы заменят и на станциях «Комсомольская» и «Площадь Ленина». Новые подъемки собираются запустить в мае.

Напомним, что ранее на четырех станциях волгоградской подземки остановили эскалаторы из-за высокой степени изношенности.