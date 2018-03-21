Собчак стало плохо после посещения мусорной свалки

Телеведущая и политик Ксения Собчак на встрече с жителями Волоколамска по ситуации на полигоне «Ядрово» заявила, что чувствует себя плохо после посещения полигона ТБО «Кучино».

«На сегодняшний момент, что мне было обещано — это контроль за тем, что у всех будет взята кровь и независимая экспертиза, токсикология. Тоже хочу сказать сразу, вот я делала сама (анализы) на токсикологию, когда я ездила, в том числе, в прошлый раз. Я сейчас тоже нахожусь в определенном состоянии, и я понимаю, что это (ожидание результатов) занимает всегда два дня», — приводит ее слова РИА «Новости»

Ксения Чудинова , представитель Ксении Собчак, пояснила, что на полигоне «Кучино» вся команда политика потравилась, многие заболели, в том числе сама экс-кандидат в президенты России.

Она приезжала на полигон ТБО «Кучино» 2 марта, где общалась с жителями Балашихи

В среду в Волоколамске с признаками отравления в больницу обратились 57 детей. Причиной называется сильный выброс сероводорода на свалке «Ядрово», которую жители требуют закрыть.

13 марта Собчак заявляла, что требует закрыть подмосковный полигон «Ядрово».