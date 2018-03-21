Ещё
Собчак стало плохо после посещения мусорной свалки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак стало плохо после посещения мусорной свалки 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Телеведущая и политик Ксения Собчак на встрече с жителями Волоколамска по ситуации на полигоне «Ядрово» заявила, что чувствует себя плохо после посещения полигона ТБО «Кучино».
«На сегодняшний момент, что мне было обещано — это контроль за тем, что у всех будет взята кровь и независимая экспертиза, токсикология. Тоже хочу сказать сразу, вот я делала сама (анализы) на токсикологию, когда я ездила, в том числе, в прошлый раз. Я сейчас тоже нахожусь в определенном состоянии, и я понимаю, что это (ожидание результатов) занимает всегда два дня», — приводит ее слова РИА «Новости».
Ксения Чудинова, представитель Ксении Собчак, пояснила, что на полигоне «Кучино» вся команда политика потравилась, многие заболели, в том числе сама экс-кандидат в президенты России.
Она приезжала на полигон ТБО «Кучино» 2 марта, где общалась с жителями Балашихи.
В среду в Волоколамске с признаками отравления в больницу обратились 57 детей. Причиной называется сильный выброс сероводорода на свалке «Ядрово», которую жители требуют закрыть.
Жители призывают уволить Андрея Воробьева и главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, на которого в ходе акций попытались напасть.
13 марта Собчак заявляла, что требует закрыть подмосковный полигон «Ядрово».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пугачева сделала «мокрое» селфи В ФСБ отказались считать тайной переписку в мессенджерах Мэр Калининграда ушел в отставку
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД63
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть153
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»105
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи16
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение