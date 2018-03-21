Сфера услуг Екатеринбурга подготовилась к приему гостей ЧМ-2018

С 2004 года сеть предприятий услуг в городе увеличилась почти в четыре раза, то есть инвестиционная привлекательность отрасли достаточно высока. Лет десять назад в год прибавлялось до 400 новых объектов. Сейчас же в столице Урала насчитывается 5500 предприятий бытового обслуживания.

— В 2017 году прирост незначительный — появилось чуть менее ста объектов. Но мы уже и не прогнозируем серьезного увеличения — рынок и без того насыщен услугами на любой вкус, эта сфера уже не является дотационной, она активно развивается и доказывает свою экономическую состоятельность, — говорит Максим Афанасьев , председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга

Что касается подготовки к мундиалю, еще три года назад комитет рекомендовал подведомственным фирмам для удобства приезжих завести прайс-листы на иностранных языках. То есть во всех торговых центрах, где есть поставщики наиболее востребованных услуг — парикмахерские, мастерские по ремонту обуви и сотовых телефонов, химчистки, культурно-развлекательные заведения, фотомастерские, ателье, копировальные салоны, должны быть информационные носители на пяти языках: английском, испанском, французском, немецком и китайском. И они есть. Только в одном из проверенных нами заведений — салоне красоты — с этим оказались проблемы. Но нас заверили, что прайс переведут уже на будущей неделе.

— Мои сотрудники занимаются наукой, поэтому они не обязаны еще и знать языки, хотя англоговорящий персонал тоже есть, — поясняет хозяйка салона красоты Татьяна Перетолчина, по совместительству завкафедрой эстетической медицины медуниверситета. — Будем привлекать уникальными услугами, например, мы единственные в городе, кто владеет особой технологией пересадки волос, бровей, усов и бород. Уже сейчас примерно 20 процентов наших клиентов не екатеринбуржцы.

Во всех торговых центрах города, где есть поставщики наиболее востребованных услуг, должны быть информационные носители на пяти языках

В век цифровых технологий, когда практически каждый телефон оборудован камерой и документальная съемка доступна всем, казалось бы, фотостудии могут отдыхать. Но не тут-то было, если ставку сделать не на семейные портреты, а на высокохудожественные картины. Здесь начинается усиленная работа по производству сувенирных панно небольшого формата с видами города и предметов искусства, прославивших Урал. Так, чугунный каслинский павильон уже запечатлели в сотне снимков — остается сформировать доступный по цене фотоальбом. Как говорит руководитель студии Владимир Петров , у его команды есть опыт съемки спортивных мероприятий (в салоне висит огромная панорама «Формулы-1»), а также исторические снимки с интересных матчей на тогда еще не реконструированном Центральном стадионе, — вероятно, такие картины могли бы стать лучшим напоминанием об уральской столице.

Что касается химчистки, то путешественникам придется по душе еще одна, пока необычная для Екатеринбурга, услуга — озонирование. Это удаление с одежды стойких запахов, которые не подвластны химии. Таким образом можно чистить форму спортсменов и дорожные костюмы туристов, предпочитающих общественный наземный транспорт со всей совокупностью свойственных ему ароматов.

— Принимать иностранцев для нас — обычное дело: мы обслуживаем и консулов, и обычных автостопщиков с рюкзачками за плечами, которые и двух слов по-русски связать не могут, — делится хозяйка химчистки Ольга Паличева. — У меня работает удивительный технолог с 30-летним стажем: незнакомыми заграничными тканями ее не напугаешь.

Пожалуй, наибольшего внимания гостей будут удостоены фитнес-центры, чьи услуги включены в стоимость гостиничного номера. Директор одного из них Ольга Калягина уже знает, что ее тренеры и инструкторы станут обслуживать журналистов и болельщиков из Перу Франции , которые забронировали места в отеле поблизости. Представители этих стран уже приходили в фитнес-центр, оценили обстановку. Ольге пришлось заказать дополнительное оборудование для залов. А сотрудники начали учить не только разговорный английский, но еще и французский и испанский. Кроме того, пришлось перевести все до единой таблички, даже правила безопасности в сауне.

Между тем Сегодня в Екатеринбурге 119 гостиниц и 68 хостелов — суммарное количество мест достигает 13 тысяч. 80 процентов номерного фонда на время проведения игр чемпионата мира по футболу уже забронировано.