Дело в шламе. Дзержинского чиновника обвиняют в нецелевом расходовании денег на консервацию «Белого моря»

Дзержинский городской суд Нижегородской области в среду приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении заместителя главы городской администрации по городскому хозяйству, строительству и экономике Александра Кабанова . Его обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств (п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ) при ликвидации одного из объектов накопленного экологического ущерба — шламонакопителя «Белое море», расположенного на территории бывшего завода «Капролактам». Чиновнику вменяется то, что 27 июля 2016 года он подписал соглашение между администрацией Дзержинска и АО Индустриальный парк «Ока-Полимер» о расторжении договора о пожертвовании 77 млн рублей на консервацию «Белого моря» и возвращении компании средств. В августе 2016 — марте 2017 года на расчетный счет «Ока-Полимер» из городского бюджета были перечислены 65 млн рублей, уточнила в суде помощник прокурора Дзержинска Наталья Полудневич.

Она напомнила, что во исполнение поручения президента России о поэтапной ликвидации шламонакопителя правительство Нижегородской области, администрация Дзержинска и АО «СИБУР-Нефтехим» в 2012 году заключили соглашение, в соответствии с которым компания обязалась передать в муниципальную собственность шламонакопитель «Белое море» и в случае непоступления или недостаточного поступления средств из федерального бюджета обеспечить недостающее финансирование за счет собственных средств. Общий объем финансирования со стороны «СИБУР-Нефтехим» был определен в размере 248,9 млн рублей. В 2013 году АО Индустриальный парк «Ока-Полимер», 100% акции которого тогда принадлежали «СИБУР-Нефтехим», по договору пожертвования перечислило администрации Дзержинска 77 млн рублей на консервацию шламонакопителя.

В начале 2014 года «СИБУР-Нефтехим» продал акции индустриального парка группе физических лиц, на текущий момент его основным совладельцем является депутат гордумы Дзержинска, генеральный директор ООО «Тосол-Синтез» Валерий Артамонов (по данным базы «СПАРК-Интерфакс», владеет 65% акций).

Попытки ликвидации трех объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске: «Белого моря», свалки промышленных отходов «Черная дыра» и полигоне ТБО «Игумново» — не увенчались успехом и обернулись возбуждением уголовных дел. У администрации города забрали полномочия заказчика: в 2016 году правительство России определило ООО «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии» ( г. Москва ) единственным исполнителем работ по ликвидации свалок, а заказчиком выступило ГБУ Нижегородской области «Экология региона», и на этом основании «Ока-Полимер» обратилось в администрацию за расторжением договора о пожертвовании. Следствие посчитало, что перечисление администрацией средств «Ока-Полимер» не соответствует целям их расходования и условиям получения.

Подсудимый Александр Кабанов заявил суду, что вину свою не признает. Его адвокат Василий Пичак позицию защиты также обозначил кратко: в действиях подсудимого нет состава преступления. Получить комментарии АО «СИБУР-Нефтехим» и руководства индустриального парка «Ока-Полимер» по их позиции по делу «ФедералПресс» не удалось.

В среду суд допросил четырех свидетелей. Начальник отдела экологии «СИБУР-Нефтехим» Оксана Груднова смогла лишь сказать, что в 2014 году индустриальный парк обращался в администрацию Дзержинска и просил сообщить о ходе проведения работ по консервации шламонакопителя. Среди допрошенных был заместитель генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области Алексей Хилов, в прошлом директор ГБУ «Экология региона». Из его показаний следовало, что обязательства «СИБУР-Нефтехим» в размере 248,9 млн рублей были учтены в программе по ликвидации накопленного экологического ущерба по контракту с «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии». Хилов высказал мнение, что перечисленные пожертвования из нижестоящего в вышестоящий бюджет не перечисляются и вообще не стали бюджетными средствами, поскольку получены на выполнение конкретных работ и имели целевое назначение. «Не было необходимости перечислять их в бюджет, они должны были оставаться во внебюджете, должны были быть „окрашенными“ и быть потрачены на выполнение поручения президента», — посчитал бывший руководитель «Экологии региона».

Допрошенная в суде заместитель председателя контрольно-счетной палаты городской думы Дзержинска Галия Золотарева в свою очередь выразила мнение, что любые средства, поступающие в бюджет, становятся бюджетными, и их дальнейшее расходование идет в соответствии с бюджетным законодательством и решениями о бюджете. Со слов свидетеля, при принятии бюджетов на 2016 и 2017 годы возврат пожертвования не был предусмотрен, но впоследствии городская дума внесла эти изменения. Причем, по словам Золотаревой, в феврале прошлого года она указывала депутатам на необходимость проведения проверки, поскольку в решении о бюджете возврат еще не был предусмотрен, а средства из бюджета в адрес «Ока-Полимер» уже пошли. В апреле 2017 года администрация города вышла на думу с соответствующими изменениями в бюджет, рассказала аудитор.

Несколько иного мнения придерживался заместитель директор департамента финансов городской администрации Александр Сливаев. С его точки зрения, при возврате доходов (в данном случае — поступлений от жертвователей) решение думы вообще необязательно. Интересно, что в показаниях, имеющихся в материалах дела и зачитанных судьей Геннадием Кончаковым, Сливаев говорил, что пока городская дума не примет изменения в бюджет, финансирование происходит по старому документу, утвержденному думой, а расторжение договора пожертвования с «Ока-Полимер» влечет за собой изменения в бюджете города, при этом любое решение должно быть принято на заседании думы. В суде замглавы департамента не отрицал, что ранее давал такие показания, и пояснил, что на тот момент не разобрался в этом вопросе, но после его изучения для себя четко уяснил, что решение думы не требуется.

С учетом того, что мнения свидетелей разошлись, а по уголовному делу экспертиза не проводилась, судья Геннадий Кончаков предложил сторонам подумать о назначении бухгалтерской экспертизы с постановкой соответствующих вопросов. В случае, если такое пожелание будет, судья попросил изложить ходатайство в письменном виде с указанием вопросов. Следующее заседание назначено на 4 апреля.

Фото: golosdzerzhinska.blogspot.ru.