Российский майор прикрыл солдата от гранаты и погиб

Инцидент произошел на полигоне, когда солдаты выполняли упражнение по метанию боевых гранат. Во время учений один из них выдернул предохранительную чеку, но случайно уронил гранату на землю. Чупин сразу оттолкнул рядового и прикрыл его своим телом от взрыва.

В результате солдат не пострадал. Майор был госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями, спасти его врачам не удалось. За свой поступок офицер представлен командованием к государственной награде.

Владимир Чупин родился 23 июля 1975 года в Караганде Казахстан ). Окончил Новосибирское высшее военное командное училище Внутренних войск МВД России . За годы службы Чупин был награжден нагрудным знаком «200 лет МВД России», медалями «За отличие в военной службе» (всех трех степеней), «За службу на Северном Кавказе», а также знаком отличия «За службу».