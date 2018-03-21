Что шокирует в биографии Салтычихи

Кровавый след в российской истории оставила самая жестокая женщина-убийца — столбовая барыня Дарья Салтыкова , затерзавшая до смерти 139 крепостных крестьян, большую часть которых составляли женщины и девушки.

Пользуясь изощренными методами душегубства, она в течение 7 лет бесчинствовала в своем подмосковном имении Троицкое и московском особняке в районе Большой Лубянки, держа в страхе подвластный ей люд.

Эпилептоидная психопатия

Находившаяся в родстве со многими аристократическими фамилиями, красавица Дарья родилась в семье незнатного дворянина Иванова, но удачно выйдя замуж за ротмистра Салтыкова, быстро оказалась в высших кругах общества.

Внезапно овдовев в возрасте 26 лет, невероятно набожная барыня, совершавшая многочисленные религиозные паломничества, превратилась в остервенелую садистку, калечившую, пытавшую и убивавшую своих беззащитных жертв. Современные криминалисты объясняют причину бесчеловечной жестокости Салтыковой наличием у неё психического расстройства — эпилептоидной психопатии, обострившейся после её неразделенной любви.

Тютчев

После смерти мужа без памяти влюбившаяся в инженера Тютчева (деда знаменитого поэта) Салтыкова уже видела себя в роли его жены, однако он, несмотря на продолжительный роман, предпочел сочетаться браком с девицей Панютиной.

Искренне не желая молодой чете счастья, она приказала своим подельникам собрать самодельную бомбу и взорвать Тютчева в доме его жены, но план не был осуществлен, поскольку организаторы струсили.

Не успокоившись, патологическая мстительница Салтыкова распорядилась убить молодоженов из засады во время их следования в орловское имение, но и в этот раз им удалось спастись, так как аноним сообщил Тютчеву о готовившемся покушении.

Взбешенная этим известием Салтыкова еще больше возненавидела молодых девушек, в которых видела основную причину своего горя. Вероятно, поэтому в списке её жертв фигурировало всего два мужских имени.

Салтычиха

На первые проявления агрессии у барыни привыкшие к бесправному житью крепостные не обращали внимания, но когда убийства и истязания приняли систематический характер, дворня испугалась.

Страшнее всего было то, что припадки у Салтыковой, которую служащие за спиной прозвали Салтычихой, случались внезапно, и каждый мог оказаться следующей жертвой. В бешенство хозяйку могла привести любая мелочь, например, на её взгляд, плохо вымытый пол или нечистая стирка.

Орудия убийства

В порыве приступа разъяренная Салтычиха превращалась в кровожадного зверя, получавшего удовольствие от наблюдения за человеческими муками, зачастую длившимися не один день.

Её любимым орудием убийств было полено, которым она забивала молоденьких служанок, а если его не оказывалось под рукой, то в ход шли скалки и горячие утюги.

Бесчинствовавшая помещица, творившая свои злодеяния в возрасте от 27 до 32 лет, обливала крестьянок кипятком, таскала за уши раскаленными щипцами для завивки, поджигала их лучиной и голыми руками вырывала с их головы волосы.

Если после таких пыток в девушке еще теплилась жизнь, а Салтычиха уставала от истязаний, то она приказывала своим верным слугам «гайдукам» — конюху и дворовой девке, закончить дело за неё до смерти забив жертву плетьми или батогами.

Известные жертвы

Серийная убийца Дарья не знала жалости, иначе бы она не заставила крепостных загнать в пруд в холодный ноябрьский день прислужницу Петрову, которая по горло в воде простояла там до тех пор, пока не испустила дух.

Жестокой была смерть крестьянки Ларионовой, которой она подожгла волосы на голове, а умертвив, приказала выставить открытый гроб с её телом на лютый мороз, положив сверху её новорожденного младенца, через несколько часов скончавшегося от переохлаждения.

От рук Салтыковой погибли все три жены крестьянина Ильина: Катерину она засекла плетьми, Федосью забила батогами, а Аксинью избила руками, завершив дело ударом полена.

Последней, кто погиб от чудовища в человеческом обличье была крепостная Фёкла, которой она в процессе избиения вырвала волосы и живьем закопала в землю.

Жалобы

21 раз не участвовавшие в кровавых играх хозяйки крестьяне подавали на неё жалобы властям, но всякий раз взятки, связи и имидж добропорядочной женщины, жертвовавшей огромные милостыни, помогали Салтыковой избежать наказания, а жалобщики, как клеветники, отправлялись на каторгу.

Чтобы скрыть свои преступления Салтычиха отмечала в дворовых записях, что 50 человек из крепостных скончались от болезни, 73 пропали без вести, а 16 убежали к мужьям. И неизвестно, как долго она продолжала бы свои зверства, если бы тот самый Ильин вместе с крестьянином Мартыновым не решились бы на побег из её имения, с целью донести челобитную непосредственно до императрицы Екатерины II, только что взошедшей на российский трон.

Следствие

По счастливому стечению обстоятельств их жалоба дошла до адреса, и императрица, ужаснувшаяся методам истребления и количеству загубленных душ, дала ход расследованию по делу Салтыковой.

Шесть лет следователи устанавливали вину богатой помещицы, которая до конца процесса не раскаялась в своих деяниях и не созналась ни в одном преступлении, надеясь на заступничество высокопоставленных родственников. Однако и они ничего не могли сделать, поскольку Екатерина II решила устроить над Салтыковой показательный процесс и довести дело до логического конца — смертной казни.

2 октября 1768 года по окончании следствия императрица-просветительница помиловала «урода рода человеческого», заменив отсечение головы пожизненным заточением в подземной камере московского Ивановского женского монастыря без общения с внешним миром.

Лишенную дворянского титула и права носить фамилию отца и мужа, Салтыкову было приказано именовать «оно», поскольку её бесчинства не позволяли причислить её ни к женщинам, ни к мужчинам.

Но прежде чем отправиться к месту заключения, Салтыковой предстояло простоять час на эшафоте на Красной площади, будучи привязанной к позорному столбу с табличкой «мучительница и душегубица».

Тюрьма

11 из 33 лет заключения «безбожница» Салтыкова мучилась в кромешной тьме покаянной камеры, единственным источником света в которой была свеча, зажигаемая только на время приема пищи. Остальные 22 года она провела в каменной пристройке монастыря с крошечным окошечком, через которое на неё могли смотреть посетители монастыря.

Однако она, как и прежде никого не жаловала, плевалась на визитеров, ругалась и даже пыталась ударить их палкой, просовываемой через решетку.

Единственный человек, к кому наделенная отменным здоровьем Салтыкова не испытывала неприязни был приставленный к её дверям тюремщик, с которым она умудрилась закрутить роман и родить ребенка.

Умерла душегубица в 71 год и, несмотря на все злодеяния, была похоронена по религиозным канонам на погосте Донского монастыря, где покоилась вся её родня.