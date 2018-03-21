Четыре подростка, которые могут изменить наш мир

К детям относятся с осторожностью. Они склонны к резким переменам в настроении, любят привлекать внимание и носят странную одежду. Чаще всего остается принимать их такими, какие они есть. Но некоторые подростки ломают шаблоны. Новое поколение молодых решает проблемы современного мира, используя передовые технологии.

Ниже пойдет речь о четырех подростках, которые меняют мир.

Путешествие в мир изобретений для Каве началось с разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. Этот разлив привел к появлению крупнейшего пятна нефти на море в истории человечества. Тогда в воду в одном из наиболее экологически важных водоемов на планете попало 4,9 миллиона баррелей (780 000 кубометров) нефти.

Сразу после этого дети дельфинов начали умирать в шесть раз чаще, а рыбаки и ученые сообщили о «пугающих числах» деформированных морских созданий, креветок без глаз и рыб с язвами и дырами.

Просматривая новости по телевизору, Каве сразу же решила, что это лишь верхушка айсберга скрытого ущерба, нанесенного экологии. Она решила узнать, что же произошло на самом деле.

В свои пятнадцать девочка начала изучать, что происходит с нефтью, когда она попадает на поверхность океана, и обнаружила, что под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца та образует химические канцерогенные вещества.

Сегодня ее работа выросла до двух научных работ и двух патентов на химические методы обнаружения канцерогенов. Она также запустила стартап Mare, который работает над тем, чтобы рассеивать канцерогены, уменьшая их разрушительное воздействие. Ее исследования привлекли более миллиона долларов финансирования.

Когда Шаарук был еще ребенком, он проводил долгие часы, вглядываясь в линзу телескопа вместе со своим отцом. К сожалению, Мохамед Фарук, профессор и ученый, почил, когда его сын был еще в старшей школе.

Но любовь к космосу передалась вместе с ДНК. Еще в раннем возрасте он присоединился к организации «Космические дети Индии», которая взращивает в молодых людях любовь к технологиям. У него сложилась команда из шести человека, целью которой на ближайшие четыре года стало создание спутника под руководством основателя и директора организации.

Каждую ночь подростки обсуждают свои планы по видеосвязи, заканчивая почти под утро. Так появился KalamSat: самый легкий спутник в мире.

Он весит всего 64 грамма, чуть больше батарейки. По сути, это 3,8-сантиметровый кубик из 3D-печатного пластика, укрепленный углеродными волокнами. В нем содержится несколько разных типов датчиков, включая датчики для измерения температуры, магнетизма, высоты и вещества, которое оседает на конструкции, когда она летит через космос. Также у спутника есть собственный источник питания и небольшой компьютер, позволяющий включать все датчики в нужное время и хранить данные с них.

План состоял в том, чтобы вывести KalamSat на суборбиту и проверить поведение усиленного пластика в микрогравитации. Легковесные материалы, которые могут противостоять невзгодам космического путешествия, чрезвычайно полезны, поскольку стоимость отправки 450 граммов в космос стоит порядка 10 000 долларов. По достижении пункта назначения спутник будет 12 минут собирать данные, после чего упадет обратно на Землю, в океан.

22 июня 2017 года устройство было успешно запущено с площадки NASA в Уоллс-Айленд, штат Вирджиния.

Ханна Хербст, 18 лет, Флорида

Хербст начала изобретать в 15 лет, общаясь с тогда еще девятилетним мальчиком из Эфиопии , который не имел доступа к свету. Это не должно вас удивлять: 1,3 миллиарда людей в мире живут без электричества. Хербст придумала идею Beacon (Bringing Electricity Access to Countries through Ocean Energy), устройства, которое захватывает энергию напрямую из океанских волн.

Идея Хербст состояла в том, что народы, как правило, селятся возле водоемов; около 40% мирового населения живет в пределах 100 километров от побережья и только 10% живет дальше чем 10 километров от источника пресной воды, который не нужно выкапывать, такого как река или озеро.

Технология представляет собой полую пластиковую трубу с пропеллером на одном конце и гидроэлектрическим генератором на другом. Когда приливная энергия вращает пропеллер, она преобразуется в полезную энергию в генераторе. После разработки прототипа турбины в качестве компьютерной модели Хербст напечатала 3D-прототип, который был испытан на побережье.

Если масштабировать конструкцию, по расчетам Хербст, Beacon должен заряжать три автомобильных аккумулятора одновременно за один час. Этой энергии будет достаточно, чтобы запитать технологии очистки воды или кровеносные аппараты в больницах в развивающихся странах.

Изобретение принесло Хербст много наград, и девочка в настоящее время получает степени в области компьютерной инженерии, заканчивая параллельно среднюю школу.

Джулиан Риос Канту, 18 лет, Мексика

Этому изобретателю было всего 13 лет, когда его матери поставили страшный диагноз: рак груди. Он с ужасом наблюдал, как опухоль набирала в размерах, превращаясь из рисового зерна в шарик для гольфа всего за шесть месяцев. В итоге матери удалили обе груди, и таким образом рак был побежден.

Всего через несколько лет Канту решил защитить других от этого заболевания. Вместе с тремя друзьями он сформировал компанию Higia Technologies, которая разрабатывает носимые устройства, способные регистрировать ранние признаки заболевания.

Прототип внешнего лифчика EVA наполнен датчиками, которые можно крепить к обычному лифчику, и нужно надевать на один час в неделю. Идея состоит в том, чтобы изучить изменения температуры кожи и эластичности, а это два основных признака развития болезни. После каждого использования данные отправляются в приложение компании, а алгоритм ИИ рассчитывает риск для каждого человека отдельно.

Устройство уже привлекло небольшое финансирование, но все еще далеко от массового производства. Ему предстоит пройти клинические испытания. В прошлом похожие технологии признавались ненадежными.

Но если проект преуспеет, он может спасти миллионы жизней. Рак груди диагностируют у более двух миллионов человек в год, и четверть из них умирает. Чтобы лечение было успешным, важно раннее обнаружение злокачественных процессов.

Многие изобретатели начинали смолоду. Телевизор, телефон, батуты, шрифт Брайля, калькуляторы, наушники и многое другое было придумано людьми до достижения 20-летия. Любой из этих ребят может стать следующим Томасом Эдисоном или Илоном Маском

По материалам BBC