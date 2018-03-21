Женщина не улыбается более 40 лет, опасаясь морщин

Когда многие женщины ложатся под нож хирурга в надежде избавиться от морщин, Тэсс Кристиан решила эту проблему довольно просто — перестала смеяться. Сейчас женщине 53 года и на ее лице нет морщин, чего она добилась естественным путем, не допуская улыбки более 40 лет.

Тэсс Кристиан рассказывает, что перестала улыбаться с юных лет, когда сознательно приняла соответствующее решение. Она контролирует мышцы лица и сдерживает улыбку даже когда ей радостно. Например, она не выражала свои чувства даже после рождения дочери, дабы в будущем не иметь проблем с морщинами и как можно дольше выглядеть молодой. Женщина отмечает, что все интересуются, не колола ли она ботокс, но в действительности женщина этого не делала. Отсутствие на ее лице морщин является ее личным достижением и вознаграждением за преданность своей идее. Героиня отмечает, что используемый ею метод более естественен, нежели ботокс, но при этом эффективнее даже самого дорогого крема для лица. Несмотря на критику общества, такого метода придерживаются даже звезды, к примеру, Ким Кардашьян заявляла, что пытается улыбаться как можно реже, чтобы избегать образования морщин. Этот метод называют довольно результативным и отдельные эксперты, например, дерматолог Ник Лоу. Специалист отмечает, что во время улыбки на месте складок могут впоследствии появиться морщины, поскольку мышцы лица плотно соединены с подкожной тканью. Если отказаться от раздражителя в виде улыбки, то количество морщин может существенно уменьшиться. Отказ от улыбок может стать домашним вариантом ботокса и эффективным методом борьбы со старением, но для того, чтобы он сработал нужно иметь немалую выдержку.

Многие отмечают, что сдерживать улыбку может быть очень сложно, но для Тэсс Кристиан это не составляет большого труда. Она училась в строгой католической школе, и местные монахини совсем не одобряли громкий смех своих учеников, поэтому девочка с малых лет научилась сдерживать улыбку. В более взрослом возрасте Тэсс поняла, что серьезность ей даже к лицу, поскольку во время улыбки ее щеки становились слишком большими. Тогда она твердо решила не улыбаться, а не бросать задуманное ее вдохновляла Марлен Дитрих . Женщина научилась держать контроль над мимикой, и когда ей хотелось рассмеяться, она лишь позволяла себе приподнять уголки рта, а смеялась внутри себя.

Действительно, для друзей и родных это иногда становилось проблемой, для окружающих Тэсс могла казаться слишком серьезной и унылой. Однако для ее дочери Стиви факт отсутствия улыбки на лице своей матери не вызывает негодования, поэтому она спокойно воспринимает такую особенность. Ппсихологи отмечают, что отказ от положительных эмоций в состоянии отразиться на психическом здоровье индивида, поскольку благодаря улыбке высвобождается гормон счастья в организме. Впрочем, Тэсс отмечает, что она абсолютно счастлива, когда у большего числа ее знакомых уже имеются морщины.]]>