В Пушкине определили призеров районного слета‑конкурса юных инспекторов движения

По данным агентства, в среду на территории Московской области началось комплексное профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». В его рамках сотрудники Пушкинской Госавтоинспекции совместно с управлением образования района и автошколой «Автокурс+» организовали ежегодный слет ЮИД в котором приняли участие отряды из 20 общеобразовательных школ Пушкинского района.

«По результатам слета-конкурса первое место и право представлять Пушкинский район на областном слете ЮИД заработала команда из школы №6 города Пушкино . Второе место поделили между собой ребята из пушкинских школ №1 и №2. Третьими стали ученики Зверосовхозской школы», — сказала Гирявая.

Учащиеся боролись за победу пяти номинациях: «Правила дорожного движения», «Основы оказания первой помощи», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Творческий конкурс» и «Конкурс стенгазет».

Победителям вручили светоотражающие браслеты и шоколадки. Призом за первое место стал сертификат на обучение со скидкой в автошколе.