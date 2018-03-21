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В Пушкине определили призеров районного слета‑конкурса юных инспекторов движения
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В Пушкине определили призеров районного слета‑конкурса юных инспекторов движения 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Пушкине определили призеров районного слета-конкурса отрядов юных инспекторов движения, сообщила Пушкинскому информагентству госинспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» Наталья Гирявая.
По данным агентства, в среду на территории Московской области началось комплексное профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». В его рамках сотрудники Пушкинской Госавтоинспекции совместно с управлением образования района и автошколой «Автокурс+» организовали ежегодный слет ЮИД в котором приняли участие отряды из 20 общеобразовательных школ Пушкинского района.
«По результатам слета-конкурса первое место и право представлять Пушкинский район на областном слете ЮИД заработала команда из школы №6 города Пушкино. Второе место поделили между собой ребята из пушкинских школ №1 и №2. Третьими стали ученики Зверосовхозской школы», — сказала Гирявая.
Учащиеся боролись за победу пяти номинациях: «Правила дорожного движения», «Основы оказания первой помощи», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Творческий конкурс» и «Конкурс стенгазет».
Победителям вручили светоотражающие браслеты и шоколадки. Призом за первое место стал сертификат на обучение со скидкой в автошколе.
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