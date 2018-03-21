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Австриец назвал дорожных полицейских смурфами. Его оштрафовали
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Австриец назвал дорожных полицейских смурфами. Его оштрафовали 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Суд федеральной земли Тироль, входящей в состав Австрии, оштрафовал местного жителя за оскорбления полицейских в Facebook. В комментарии к одной из записей, предупреждающей о штрафах за нарушение скорости, он назвал стражей правопорядка «двумя смурфами с лазером», сообщает Associated Press.
Жалобу в суд подал полицейский, прочитавший комментарий в Facebook. Местный суд принял решение, что это высказывание стало нарушением «общественной морали», выраженное в «порицании действий двух сотрудников полиции». Сумма штрафа — 160 евро (11 300 рублей).
Тирольская газета Tiroler Tageszeitung пишет, что мужчина расценивает свой комментарий как безобидную шутку, а не оскорбление, и намерен отстаивать права в региональном полицейском управлении.
В декабре прошлого года полицейское управление Дубая оштрафовало водителя за использование смартфона за рулем и невнимательное вождение. Причем полицейские сообщили нарушителю об этом в комментарии к посту в Инстаграме, куда он в это время вел прямую трансляцию.
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