Австриец назвал дорожных полицейских смурфами. Его оштрафовали

Суд федеральной земли Тироль, входящей в состав Австрии , оштрафовал местного жителя за оскорбления полицейских в Facebook. В комментарии к одной из записей, предупреждающей о штрафах за нарушение скорости, он назвал стражей правопорядка «двумя смурфами с лазером», сообщает Associated Press

Жалобу в суд подал полицейский, прочитавший комментарий в Facebook. Местный суд принял решение, что это высказывание стало нарушением «общественной морали», выраженное в «порицании действий двух сотрудников полиции». Сумма штрафа — 160 евро (11 300 рублей).

Тирольская газета Tiroler Tageszeitung пишет, что мужчина расценивает свой комментарий как безобидную шутку, а не оскорбление, и намерен отстаивать права в региональном полицейском управлении.