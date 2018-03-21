Лекарство от истерии: спокойствие России сведет инцидент в Солсбери на нет 

Позиция Министерства иностранных дел РФ по инциденту в Солсбери является абсолютно правильной — считает профессор кафедры внешнеполитической деятельности РАНХиГС Александр Михайленко.
МИД РФ прокомментировал позицию британской стороны
Дело в том, что МИД РФ провел в Москве брифинг с иностранными послами, в рамках которого директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Россия рассматривает инцидент в Солсбери, как теракт в отношении российских граждан. Ведь ни бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, ни его дочь Юлию Скрипаль, которая также стала жертвой данного инцидента, никто российского гражданства не лишал.
Кроме того, Ермаков заметил, что Россия не должна предоставлять Великобритании каких-либо доказательств или сведений, поэтому все претензии Лондона лишены всяких оснований и являются голословными обвинениями. Также Ермаков заявил, что ему стыдно за Великобританию и призвал британское политическое руководство оторваться от своей русофобии.
Другое дело, что, несмотря на всю абсурдность этих обвинений в адрес России, данная история сумела получить продолжение и стала линией коллективной политики государств Запада. При этом, она имеет откровенно антироссийский характер — от прямых обвинений, как в официальной позиции США и Великобритании, до странных требований к России со стороны Германии.
Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию предоставить доказательства того, что она не имеет отношения к инциденту в Солсбери, что является прямым нарушением презумпции невиновности.
Обвинения Запада не выдерживают критики
Ведь нет никакого международно-правового документа, подписанного Россией, где обговаривался подобный порядок действий в случае таких инцидентов, не говоря уже о том, что все требования Москвы к Лондону предоставить факты или вещественные доказательства причастности нашей страны были проигнорированы британской стороной, и это показывает слабость позиции Лондона.
При этом, все равно возникает вопрос, а как нужно России вести себя в такой ситуации, когда против нее Великобританией и другими странами Запада инспирирована столь агрессивная и на чем не основанная информационная кампания.
Профессор кафедры внешнеполитической деятельности РАНХиГС Александр Михайленко в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что нет никаких универсальных способов борьбы с подобным информационным давлением.
«Тем более, позиция западных стран в этой ситуации является достаточно рыхлой — например, премьер-министр Тереза Мэй говорит здесь, что причастность России весьма вероятна, но не установлена, а французы и немцы требуют от нас доказать обратное. Все это попросту несерьезно и представляет собой обычную информационно-политическую истерию», — констатирует Михайленко.
Россия должна здесь действовать зеркально
По словам Александра Николаевича, здесь необходимо действовать зеркально и требовать от британской стороны и их союзников ответить, почему эта ситуация произошла, и сообщить все имеющиеся данные о ходе этого расследования.
Ведь пока подобных данных не озвучено, а британской стороной не приведено каких-либо доказательств в пользу своей позиции, этих обвинений в адрес России попросту не существует. И пока британская сторона делает все, чтобы довести эту ситуацию до абсурда, а общий истерический накал свидетельствует о слабости ее позиции по инциденту в Солсбери.
«Интерпретация Великобританией данного события является несерьезной, а сам этот инцидент входит в кампанию по нагнетанию русофобской истерии и недопущению Западом формирования нового мирового порядка. Поэтому все это необходимо назвать изощренной формой колониализма, а что касается нас, то Россия должна реагировать на этот фон хладнокровно и при возможности не обращать на него внимания», — резюмирует Михайленко.
Интересно, что если бы не позиция Франции в лице ее президента Эммануэля Макрона, то вся эта история очень быстро бы утонула в стандартной антироссийской риторике Великобритании и США, но французский лидер, по сути своей, поддержал все эти ни на чем не основанные обвинения, и это позволило Лондону создать видимость единой позиции Запада.
Позиция Франции по Солсбери не является однозначной
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что французский лидер этими своими действиями решил поддержать современное британское правительство.
«Перед нами пример западной, европейской и натовской солидарности, и это главная причина данной линии Франции, хотя изначально окружение Макрона было, мягко говоря, не вдохновлено идеей осуждения России. Тем не менее, это произошло, и Париж в своей оценке данного инцидента присоединился к Лондону и Вашингтону», — заключает Федоров.
Все это вылилось, в частности, в ситуацию с российским стендом на Парижской книжной выставке, где наша страна была почетным гостем. Тогда Макрон отказался подойти к российскому представительству из-за инцидента в Солсбери, но, между тем, он все-таки сделал заявление, что даже в такой ситуации необходимо поддерживать диалог с Россией.
«Все это показывает существенные сомнения французской стороны, хотя в Париже уже стал вопрос по визиту Макрона на Петербургский экономический форум, который в мае состоится в нашей стране», — констатирует Федоров.
Другой вопрос, что тот факт, что Макрон позвонил Путину, говорит о том, что отношения России и Франции не пострадали из-за инцидента в Солсбери, вследствие чего, необходимо рассчитывать на то, что вся эта ситуация будет улажена.
«Кроме того, во Франции есть большие сомнения по поводу причастности России к этому инциденту и понимание того, что вся эта история не отвечает интересам российской стороны», — резюмирует Федоров.