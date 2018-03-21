«Парламент за 60 секунд». 21 марта

Валентина Матвиенко. Федеральные телеканалы должны тщательнее подбирать экспертов и политологов для ток-шоу и нести ответственность за распространяемую информацию, заявила председатель Совета Федерации

Обманутым дольщикам будут возмещать финансовые потери независимо от того, выплачивал ли застройщик взносы в компенсационный фонд или нет. Соответствующий проект федерального закона внесли в Госдуму . В документе также предложено в случае нехватки средств компенсационного фонда на выплаты, осуществлять финансирование за счёт федерального бюджета.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил внести изменения в избирательное законодательство. Политик считает, что кандидаты в президенты должны быть не младше 45 лет и иметь не менее 10 лет стажа руководящей работы на федеральном уровне.

Членов Верховного суда могут наделить правом утверждать списки судебных примирителей. Соответствующий проект закона направил в Госдуму пленум судебной инстанции. В отзыве Правительства на законопроект говорится, что поправки позволят оптимизировать судебную нагрузку и уменьшить количество дел в судах.

Госкомпании предложили обязать отчислять в бюджет не менее половины прибыли. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от «Справедливой России» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым . По мнению законодателей, это реализация этого предложения повысит доходы государства и поможет решить основные задачи бюджетной и налоговой политики.

За нелегальное предоставление земельного участка в границах особо охраняемых природных территорий должностных лиц будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, либо дисквалифицировать их на срок от шести месяцев до года. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении.

В Госдуме открылась передвижная представительская выставка, посвящённая Дню войск национальной гвардии России . В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов и спикер Государственной думы Вячеслав Володин

Истцы смогут получить 70 процентов уплаченной госпошлины, если стороны разбирательства заключили мировое соглашение до вынесения судебного решения. Соответствующий проект закона разработал и внёс в Госдуму Верховный суд.