Сергей Шнуров сделал ставку на звезду «Голоса» 

Сергей Шнуров, расставшись в августе прошлого года с очередной солисткой — Василисой Старшовой, подошел к вопросу участия певиц в своем коллективе более основательно. Рок-музыкант решил брать сразу, что называется, и количеством, и качеством. Теперь в «Ленинграде» целых четыре певицы. К Флориде Чантурии, которая пришла в «Ленинград» одновременно с Василисой, присоединились Мария Ольхова, Анна Золотова и Виктория Кузьмина. Последнюю Сергей выделяет среди остальных и неспроста.
Дело в том, что Виктория — звезда шоу «Голос» и солистка дуэта «Sugarmamas», который сформировался именно благодаря супер-популярному телевизионному проекту, и его солистки быстро стали желанными гостями любой модной столичной тусовки. Накануне, показывая подписчикам личного микроблога новую репетиционную базу, Сергей попросил исполнить известный западный хит именно Кузьмину. Ведь ранее Виктория работала в джазовом стиле.
Выяснилась и судьба Sugarmamas. Если учесть, что вторая солистка дуэта Анжелика Фролова дважды принимала участие в «Голосе», а сейчас выступает сольно, по всей видимости, их пути с Викторией разошлись. Зато поклонники Ленинграда счастливы. «Виктория — огонь! Супер-вокал!» — считают они.