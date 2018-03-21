Сергей Шнуров сделал ставку на звезду «Голоса»

Сергей Шнуров , расставшись в августе прошлого года с очередной солисткой — Василисой Старшовой , подошел к вопросу участия певиц в своем коллективе более основательно. Рок-музыкант решил брать сразу, что называется, и количеством, и качеством. Теперь в «Ленинграде» целых четыре певицы. К Флориде Чантурии, которая пришла в «Ленинград» одновременно с Василисой, присоединились Мария Ольхова, Анна Золотова и Виктория Кузьмина. Последнюю Сергей выделяет среди остальных и неспроста.

Дело в том, что Виктория — звезда шоу «Голос» и солистка дуэта «Sugarmamas», который сформировался именно благодаря супер-популярному телевизионному проекту, и его солистки быстро стали желанными гостями любой модной столичной тусовки. Накануне, показывая подписчикам личного микроблога новую репетиционную базу, Сергей попросил исполнить известный западный хит именно Кузьмину. Ведь ранее Виктория работала в джазовом стиле.