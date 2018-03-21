Ещё
Президент продолжил получать поздравления от мировых лидеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент продолжил получать поздравления от мировых лидеров 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
В Кремле сообщили о том, что в адрес президента России продолжают поступать поздравления с победой на выборах от глав государств и руководителей международных организаций.
Среди них: президенты Аргентины Маурисио Макри, Бангладеша — Абдул Хамид, Вьетнама — Чан Дай Куанг, Гвинейской Республики — Альфа Конде, Кипра — Никос Анастасиадис, Македонии — Герге Иванов, Мали — Ибрагим Бубакар Кейта, Монголии — Халтмагийн Баттулга, Эстонии — Керсти Кальюлайд, генеральные секретари ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо и ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, глава Международной федерации дзюдо Мариус Визер.
Напомним, что 19 марта в Кремле сообщили о телефонных разговорах с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Армении — Сержем Саргсяном, Беларуси — Александром Лукашенко, Киргизии — Сооронбаем Жээнбековым, Таджикистана — Эмомали Рахмоном, Узбекистана — Шавкатом Мирзиеевым, премьер-министрами Индии Нарендрой Моди и Японии — Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой выборах в России.
Среди тех, кто поздравил российского лидера в тот день письменно: председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Абхазии Рауль Хаджимба, Азербайджана — Ильхам Алиев, Армении — Серж Саргсян, Беларуси — Александр Лукашенко, Боливии — Эво Моралес, Венгрии — Янош Адер, Венесуэлы — Николас Мадуро, ФРГ — Франк-Вальтер Штайнмайер, Египта — Абдельфаттах Сиси, Италии — Серджо Маттарелла, Лаосской Народно-Демократической Республики — Буннянг Ворачит, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Киргизии — Сооронбай Жээнбеков, Кубы — Рауль Кастро, Молдавии — Игорь Додон, Сербии — Александр Вучич, Республики Сербской Боснии и Герцеговины — Милорад Додик, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркменистана — Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев, Южной Осетии — Анатолий Бибилов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Вчера, 20 марта, на сайте Кремля появились новые имена поздравивших президента: это руководители Афганистана Абдулла Абдулла, Бангладеша — Шейх Хасина, Болгарии — Румен Радев, Брунея-Даруссалама — Хассанал Болкиах, Гвинеи-Бисау — Жозе Марио Важ, ФРГ — Ангела Меркель, Гренады — Кейт Митчелл, Греции — Прокопис Павлопулос и Алексис Ципрас, Джибути — Исмаил Омар Гелле, Израиля — Биньямин Нетаньяху, Иордании — король Абдалла II, Ирана — Хасан Рухани, Испании — Мариано Рахой Брей, Камеруна — Поль Бийя, КНДР — Ким Чен Ын, Кореи — Мун Чжэ Ин, Кувейта — Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах, Люксембурга — великий герцог Анри и Ксавье Беттель, Малайзии — Наджип Разак, Мальдивской Республики — Абдула Ямин Абдул Гаюм, Марокко — король Мухаммед VI, Мьянмы — Тхин Чжо, Непала — Бидья Деви Бхандари, Никарагуа — Даниэль Ортега, Норвегии — Эрна Сульберг, Палестины — Махмуд Аббас, Сейшельских Островов — Дэни Фор, Сенегала — Макки Салл, Сирии — Башар Асад, Филиппин — Родриго Дутерте, Финляндии — Саули Ниинисте, Хорватии — Колинда Грабар-Китарович, Чехии — Милош Земан, Шри-Ланки — Майтрипала Сирисена, Эритреи — Исайяс Афеворки, Эфиопии — Мулату Тешоме, ЮАР — Сирил Матамела Рамафоза, а также член президиума Боснии и Герцеговины Драган Чович, председатель Совмина Италии Паоло Джентилони, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, президент ФИФА Джанни Инфантино, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
Кроме того, вчера в Кремле сообщили отдельно о телефонных звонках с поздравлениями президента США Дональда Трампа, короля Иордании Абдаллы II и президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. А в понедельник Владимиру Путину позвонили президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Франции Эммануэль Макрон и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Российская Газета: последние новости
Комиссия ГД по этике оправдала депутата Слуцкого Сумеет ли Николя Саркози вырваться из тисков французского правосудия Роскомндазор дал Telegram 15 дней
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД68
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть165
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»108
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи18
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение