Президент продолжил получать поздравления от мировых лидеров 

В Кремле сообщили о том, что в адрес президента России продолжают поступать поздравления с победой на выборах от глав государств и руководителей международных организаций.
Среди них: президенты Аргентины Маурисио Макри, Бангладеша — Абдул Хамид, Вьетнама — Чан Дай Куанг, Гвинейской Республики — Альфа Конде, Кипра — Никос Анастасиадис, Македонии — Герге Иванов, Мали — Ибрагим Бубакар Кейта, Монголии — Халтмагийн Баттулга, Эстонии — Керсти Кальюлайд, генеральные секретари ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо и ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, глава Международной федерации дзюдо Мариус Визер.
Напомним, что 19 марта в Кремле сообщили о телефонных разговорах с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Армении — Сержем Саргсяном, Беларуси — Александром Лукашенко, Киргизии — Сооронбаем Жээнбековым, Таджикистана — Эмомали Рахмоном, Узбекистана — Шавкатом Мирзиеевым, премьер-министрами Индии Нарендрой Моди и Японии — Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой выборах в России.
Среди тех, кто поздравил российского лидера в тот день письменно: председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Абхазии Рауль Хаджимба, Азербайджана — Ильхам Алиев, Армении — Серж Саргсян, Беларуси — Александр Лукашенко, Боливии — Эво Моралес, Венгрии — Янош Адер, Венесуэлы — Николас Мадуро, ФРГ — Франк-Вальтер Штайнмайер, Египта — Абдельфаттах Сиси, Италии — Серджо Маттарелла, Лаосской Народно-Демократической Республики — Буннянг Ворачит, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Киргизии — Сооронбай Жээнбеков, Кубы — Рауль Кастро, Молдавии — Игорь Додон, Сербии — Александр Вучич, Республики Сербской Боснии и Герцеговины — Милорад Додик, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркменистана — Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев, Южной Осетии — Анатолий Бибилов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Вчера, 20 марта, на сайте Кремля появились новые имена поздравивших президента: это руководители Афганистана Абдулла Абдулла, Бангладеша — Шейх Хасина, Болгарии — Румен Радев, Брунея-Даруссалама — Хассанал Болкиах, Гвинеи-Бисау — Жозе Марио Важ, ФРГ — Ангела Меркель, Гренады — Кейт Митчелл, Греции — Прокопис Павлопулос и Алексис Ципрас, Джибути — Исмаил Омар Гелле, Израиля — Биньямин Нетаньяху, Иордании — король Абдалла II, Ирана — Хасан Рухани, Испании — Мариано Рахой Брей, Камеруна — Поль Бийя, КНДР — Ким Чен Ын, Кореи — Мун Чжэ Ин, Кувейта — Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах, Люксембурга — великий герцог Анри и Ксавье Беттель, Малайзии — Наджип Разак, Мальдивской Республики — Абдула Ямин Абдул Гаюм, Марокко — король Мухаммед VI, Мьянмы — Тхин Чжо, Непала — Бидья Деви Бхандари, Никарагуа — Даниэль Ортега, Норвегии — Эрна Сульберг, Палестины — Махмуд Аббас, Сейшельских Островов — Дэни Фор, Сенегала — Макки Салл, Сирии — Башар Асад, Филиппин — Родриго Дутерте, Финляндии — Саули Ниинисте, Хорватии — Колинда Грабар-Китарович, Чехии — Милош Земан, Шри-Ланки — Майтрипала Сирисена, Эритреи — Исайяс Афеворки, Эфиопии — Мулату Тешоме, ЮАР — Сирил Матамела Рамафоза, а также член президиума Боснии и Герцеговины Драган Чович, председатель Совмина Италии Паоло Джентилони, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, президент ФИФА Джанни Инфантино, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
Кроме того, вчера в Кремле сообщили отдельно о телефонных звонках с поздравлениями президента США Дональда Трампа, короля Иордании Абдаллы II и президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. А в понедельник Владимиру Путину позвонили президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Франции Эммануэль Макрон и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.