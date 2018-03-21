Дальше с Путиным…

Никого не удивило то, что на выборах 18 марта в России Владимир Путин , господствующий в политической жизни страны на протяжении 18 лет, снова был избран президентом на ближайшие шесть лет.

Предсказуемость этого результата объясняется двумя основными причинами. Во-первых, Путин — сильный и в то же время популярный лидер. Большинство людей довольны им. Итоги выборов служат в качестве «вотума доверия» и сигнала «вперед»…

Вторая причина — разобщенность и слабость оппозиции Путину. Семь других кандидатов, принимавших участие в выборах, не являются политиками такого калибра, чтобы быть в состоянии тягаться с ним. Поэтому большинством избирателей они не рассматриваются в качестве альтернативы.

Есть, конечно, и другие второстепенные обстоятельства, способствовавшие тому, что Путин набрал на этих выборах 76,6% голосов. Например, запрет на участие в выборах таких более сильных оппозиционеров, как Алексей Навальный . Или несколько подтасовок на избирательных участках… Но и это не причины, которые могли бы помешать победе Путина в этой гонке…

Список успехов

Существует ряд важных факторов, в силу которых подавляющее большинство российского народа хочет видеть Путина у власти до 2024 года. Путин, посвятивший себя политике вскоре после распада СССР, за короткое время проявил себя как успешный и сильный лидер. Он обеспечил политическую стабильность в стране. На посту премьер-министра и президента он пытался снова сделать Российскую Федерацию сверхдержавой. С разработкой новых вооружений (в том числе ракет, которые могут нанести удар по любой цели на земном шаре) он обеспечил становление России в качестве ведущей военной державы мира. Предпринимая внутри страны шаги в направлении повышения уровня жизни населения, Путин во внешней политике посредством Сирии реализовал такую давнюю мечту, как выход в Средиземное море. Присоединив Крым , он взбудоражил национальные чувства российского народа.

Другая сторона медали

Несомненно, наряду с этим существуют условия, которые служат поводом для жалоб и критики со стороны части населения. Например, коррупция в высших эшелонах власти, экономические трудности, неравенство в распределении доходов населения, проблемы в сфере коммунальных услуг. Помимо этого, авторитарные меры Путина, подавление оппозиции, ограничение свобод — тоже причины для серьезного недовольства.

Путин также видит это и в своих последних выступлениях обещает сосредоточиться в предстоящий период на политических и экономических реформах…

На этих выборах 65-летний Путин гарантировал свое пребывание у власти еще на шесть лет. Существующее законодательство не позволяет ему баллотироваться на следующий президентский срок. Но уже сейчас некоторые говорят, что в Москве будут отменены эти ограничения и Путин намерен продолжать руководить страной.

Посмотрите, не далее как на прошлой неделе в Китае с внесением поправок в конституцию срок полномочий Си Цзиньпина в качестве главы государства был продлен «до конца его жизни».

Это тоже делается ради завершения начатых дел и сохранения стабильности… И классические демократические понятия и нормы отодвигаются на задний план…