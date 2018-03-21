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Шамиль Исаев освобожден от должности замминистра по имущественным отношениям Дагестана
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Шамиль Исаев освобожден от должности замминистра по имущественным отношениям Дагестана 

Mirmol.ru 37 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Распоряжение от 21 марта № 48 подписал премьер-министр региона Артем Здунов.
Исаев сложил полномочия по собственному желанию.
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