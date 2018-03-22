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СМИ: белгородский чиновник возглавит здравдеп Орловской области
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СМИ: белгородский чиновник возглавит здравдеп Орловской области 

РИА «ФедералПресс» 22 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СМИ: белгородский чиновник возглавит здравдеп Орловской областиНа его место прочат бывшего руководителя аналогичного департамента в правительстве Белгородской области Ивана Залогина, сообщает ИА Орловские новости. С 2015 года Залогин возглавляет белгородский госпиталь для ветеранов войн. На следующей неделе он посетит Орел для встречи с врио главы региона Андреем Клычковым.
Источники издания отмечают, что вопрос назначения Залогина действительно обсуждается, но окончательно еще не решен. Не исключено, что Залогин сам откажется от предложения Клычкова.
«ФедералПресс» напоминает, на прошлой неделе стало известно, что бывший глава Старого Оскола Александр Гнедых может вернуться на работу в Карелию. В 2009-2011 годах он возглавлял республиканское управление федеральной налоговой службы. Сейчас он рассматривается в качестве кандидата на ту же должность.
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