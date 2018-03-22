СМИ: белгородский чиновник возглавит здравдеп Орловской области

СМИ: белгородский чиновник возглавит здравдеп Орловской области На его место прочат бывшего руководителя аналогичного департамента в правительстве Белгородской области Ивана Залогина, сообщает ИА Орловские новости. С 2015 года Залогин возглавляет белгородский госпиталь для ветеранов войн. На следующей неделе он посетит Орел для встречи с врио главы региона Андреем Клычковым.

Источники издания отмечают, что вопрос назначения Залогина действительно обсуждается, но окончательно еще не решен. Не исключено, что Залогин сам откажется от предложения Клычкова.