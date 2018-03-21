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Центр EPILAS провел десятитысячную лазерную эпиляцию
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Центр EPILAS провел десятитысячную лазерную эпиляцию 

РИА Новости 58 минут назад
Московский медицинский центр EPILAS* провел десятитысячную процедуру лазерной эпиляции; юбилейный клиент получил в подарок клубную карту, предоставляющую существенную скидку на все процедуры в Центре.
Первый салон EPILAS* открылся чуть менее года назад, но уже смог завоевать доверие тысяч своих постоянных клиентов, приезжают на процедуры не только из Москвы, но и из дальнего Подмосковья и регионов.
Центр EPILAS* активно развивается: в начале зимы было анонсировано открытие его филиала с более просторными процедурными кабинетами и зоной отдыха, что позволит не только уменьшить очередь в существующий салон у метро «Трубная», но и значительно повысить уровень клиентского сервиса.
На сегодняшний день процедуру лазерной эпиляции медицинский центр EPILAS* выполняет в шаговой доступности сразу от 4-х станций метро: «Трубная», «Цветной бульвар», «Сухаревская» и «Тургеневская» по адресу Большой Сергиевский пер., д. 10 ежедневно с 9 утра до 10 вечера, без выходных и праздников.
Центр EPILAS провел десятитысячную лазерную эпиляцию
Установленная ценовая политика уже давно прижилась на Западе, но является скорее новинкой на российском рынке: здесь гарантируют самые низкие цены на процедуру эпиляции (условия акции).
Получить более подробную информацию об услугах EPILAS* и записаться на процедуру можно по бесплатному номеру телефону 8 (800) 100-16-64 или в через форму моментальной записи на сайте.
Центр имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, что является обязательным для организации, проводящей подобные косметологические процедуры.
* «Эпилас»
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, НЕОБХОДИМО ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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