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Эксперт прокомментировал придание письмам по email юридического статуса
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Эксперт прокомментировал придание письмам по email юридического статуса 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Письма, отправленные по электронной почте, в случае придания ей юридического статуса можно будет использовать как доказательства в суде, считает руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе.
В среду вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на стартап-конференции фонда «Сколково» заявил, что правительство РФ рассматривает вопрос о придании юридического статуса адресу электронной почты.
По словам Капианидзе, сейчас вопрос правового статуса электронной почты в гражданско-правовых отношениях «до конца не урегулирован».
"Стороны могут указать в договоре электронную почту, через которую они будут обмениваться сообщениями, согласовывать условия своих отношений и так далее. В этом случае такие сообщения получают юридическую силу — на них можно ссылаться в суде как на доказательства согласования или несогласования тех или иных условий. Если же конкретный адрес почты в договоре не указан, то судебная практика расходится — иногда сообщения признаются имеющими юридическую силу, но не всегда", — сказал Капианидзе.
"Предложение предполагает придание юридического статуса электронной почте, что повлечет за собой однозначное толкование — все сообщения между сторонами, отправленные через почту, будут иметь юридическую силу как официальное заявление компании", — считает эксперт.
По его мнению, придание юридического статуса электронной почте будет означать, что адрес почты будет включаться в договор, либо в обязательные реквизиты юрлица. «Второй вариант видится логичнее и разумнее», — заключил Капианидзе.
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