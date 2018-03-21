Эксперт прокомментировал придание письмам по email юридического статуса

МОСКВА , 21 мар — РИА Новости . Письма, отправленные по электронной почте, в случае придания ей юридического статуса можно будет использовать как доказательства в суде, считает руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе

По словам Капианидзе, сейчас вопрос правового статуса электронной почты в гражданско-правовых отношениях «до конца не урегулирован».

"Стороны могут указать в договоре электронную почту, через которую они будут обмениваться сообщениями, согласовывать условия своих отношений и так далее. В этом случае такие сообщения получают юридическую силу — на них можно ссылаться в суде как на доказательства согласования или несогласования тех или иных условий. Если же конкретный адрес почты в договоре не указан, то судебная практика расходится — иногда сообщения признаются имеющими юридическую силу, но не всегда", — сказал Капианидзе.

"Предложение предполагает придание юридического статуса электронной почте, что повлечет за собой однозначное толкование — все сообщения между сторонами, отправленные через почту, будут иметь юридическую силу как официальное заявление компании", — считает эксперт.

По его мнению, придание юридического статуса электронной почте будет означать, что адрес почты будет включаться в договор, либо в обязательные реквизиты юрлица. «Второй вариант видится логичнее и разумнее», — заключил Капианидзе.