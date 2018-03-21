Церемония принятия присяги юнармейца прошла в одной из школ Выхина-Жулебина

Первый в районе Выхино-Жулебино юнармейский отряд «Рассвет» школьного корпуса № 5 школы № 1793 имени героя Советского Союза Александра Новикова поучаствовал в своем первом важном мероприятии − церемонии принятия присяги юнармейца. Ребята произнесли торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству и получили свой первый документ − юнармейские книжки. На церемонии присяги, кроме руководства школы и отряда «Рассвет», присутствовал генерал-майор авиации Владимир Богданов Напомним, что всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано для координации военно-патриотических организаций, укрепления обороноспособности страны, совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи. (вт)