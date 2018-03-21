Хамитов: бюджет республики недополучает налоги с оптовых продаж 

По его словам, крупные игроки реализуют продукцию через свои же торговые дома, но зарегистрированные в других субъектах федерации. По показателям оптовой торговли республика сейчас находится на 18 месте, при том, что по розничной торговле она занимает седьмое. Из-за сложившейся ситуации бюджет республики недополучает налоги с оптовых продаж, Хамитов подчеркнул, что речь идет о миллиардах рублей.
Он также пояснил, что необходимо контролировать качество товаров, которые продаются через интернет-магазины, которых с каждым годом в стране становится больше.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Башкирии всерьез озаботились созданием регионального бренда после того, как разговор об этом зашел на федеральном уровне. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила всем сенаторам в 2018 году зарегистрировать бренды своих субъектов. Республиканские чиновники начали предлагать варианты, среди которых музыкальный инструмент курай и знаменитый башкирский мед. Профессионалы говорят, что создать бренд целой территории — не так просто и довольно дорого.