Хамитов: бюджет республики недополучает налоги с оптовых продаж

По его словам, крупные игроки реализуют продукцию через свои же торговые дома, но зарегистрированные в других субъектах федерации. По показателям оптовой торговли республика сейчас находится на 18 месте, при том, что по розничной торговле она занимает седьмое. Из-за сложившейся ситуации бюджет республики недополучает налоги с оптовых продаж, Хамитов подчеркнул, что речь идет о миллиардах рублей.

Он также пояснил, что необходимо контролировать качество товаров, которые продаются через интернет-магазины, которых с каждым годом в стране становится больше.