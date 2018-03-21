Ещё
Хамитов: бюджет республики недополучает налоги с оптовых продаж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хамитов: бюджет республики недополучает налоги с оптовых продаж 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По его словам, крупные игроки реализуют продукцию через свои же торговые дома, но зарегистрированные в других субъектах федерации. По показателям оптовой торговли республика сейчас находится на 18 месте, при том, что по розничной торговле она занимает седьмое. Из-за сложившейся ситуации бюджет республики недополучает налоги с оптовых продаж, Хамитов подчеркнул, что речь идет о миллиардах рублей.
Он также пояснил, что необходимо контролировать качество товаров, которые продаются через интернет-магазины, которых с каждым годом в стране становится больше.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Башкирии всерьез озаботились созданием регионального бренда после того, как разговор об этом зашел на федеральном уровне. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила всем сенаторам в 2018 году зарегистрировать бренды своих субъектов. Республиканские чиновники начали предлагать варианты, среди которых музыкальный инструмент курай и знаменитый башкирский мед. Профессионалы говорят, что создать бренд целой территории — не так просто и довольно дорого.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Кто виноват в провале Грудинина. Главного политтехнолога партии обвинили в предательстве Разработчик «Новичка» объяснил, почему России не дают проверить образцы вещества Комиссия Госдумы рассмотрит жалобы на домогательства Слуцкого в закрытом режиме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»84
Российский офицер принял героическую смерть41
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором382
США пригрозили привлечь РФ к ответственности110
Грудинин попросил прекратить дела против него246
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение